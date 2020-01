Futni tanul a vak lány, aki lenevezett első versenyére is

Evelin születése óta vak, most mégis futni kezdett. Sőt, már be is nevezett első versenyére! A felkészülésben pedig cukorbeteg társa segíti.

Evelin két ikertestvérével együtt koraszülöttként jött világra. Inkubátorba kerültek, ahol nem takarták le a szemüket. Hármójuk közül csak egyikük szeménél volt némi remény, de aztán az is elveszett. Evelin, Peti és Csabi mostanra már felnőtt. Evelin pedig sportolni is kezdett. Most életében először jár konditeremben, mégis úgy pörög a lába a futópadon, mint egészséges társainak. Pedig ő nem látja a kijelzőt és azt sem, hogy éppen hány kilométernél tart. Csak megy, amíg meg nem áll a gép.

– Ennek ellenére különleges érzés, egyfajta biztonságot ad, hogy futópadon futok és tudom, nem botlom el semmiben – mondja Evelin, aki fél éve kezdett komolyabban sportolni.

A lány mozdulatait egy gyógytornász ultrafutó, Benkő Pamela nézi és persze segít is, ha szükséges.

– A hideg idő miatt teremben készülünk fel a versenyre. De talán könnyebb is a dolgunk, hiszen a futópadon a dombokat is tudjuk imitálni – mondja Benkő Pamela.

Evelinnek minden lépését át kell gondolnia

– Bár az utcán közlekedünk egyedül, a sportolási lehetőségeink kicsit korlátozottak és bizonyos sporthoz szükségünk van segítőkre, önkéntesekre – vallja be Evelin, aki gyorsan hozzá is teszi, számára is nagyon fontos a mozgás és hálás is Pamelának, hogy segít neki.

Véletlen hozta őket össze

Pamelával tavaly kezdett sportolni Evelin. A két lány a véletlen folytán találkozott egymással, de gyorsan megtalálták a közös hangot, hiszen Pamela is segítségre szorul. Cukorbetegsége miatt inzulinnal a táskájában indul útnak.

– A futótáskámban mindig van egy neszeszer, ami felér egy orvosi táskával is. Ha hosszú távra megyek ki futni, 10-12 órákat vagyok kint az erdőben, ilyenkor három injekciót be kell adnom magamnak, hogy ne ájuljak el – mondja Benkő Pamela.

A 17.5 kilométeres futóversenyre Evelin nevezett

Evelin első versenye a dimbes-dombos Szekszárdon vezet majd keresztül. A mezőnyben ő lesz az egyetlen, aki nem látja majd a terepet. A cukorbetegséggel küzdő Pamela pedig a segítője lesz.

– Hirtelen ötlettől vezérelve írtam Pamelának, hogy menjünk, amire Pamela bólintott, hiszen ő is úgy gondolja, hogy már azzal is nyerünk, ha elindulunk – mondja Evelin.

Mindenkit bátorítanak

Pamela szerint a sport nemcsak az egészséges embereknek segít, így bátorít mindenkit arra, hogy lehetőségeihez mérten mozogjon.

– A mentális egészséghez az adrenalin termelődéshez, az örömképzéshez a sport elengedhetetlen. Főleg, ha túrázni megyünk másokkal is megoszthatjuk a mozgás szeretetét – mondja Pamela.