Gabonaköröket láttak Pécs határában, de más tréfálta meg a helyieket

Hatalmas gabonaköröket láttak Kozármisleny után az egyik búzatáblában olvasóink, akik az 57-es út mellett figyeltek fel a természetfelettinek vélt jelenségre. Nem, ezúttal sem találkozhattunk földönkívüliekkel. De azért próbáltunk magyarázatot találni a dologra.

Rendkívülinek vélt jelenségről kaptunk telefont pénteken reggel. Mi pedig komolyan vettünk olvasóink jelzését, és eszközeinkkel felfegyverkezve ki is mentünk a helyszínre, ahol találtunk is valamit. Komolyan. Volt ott valami. Fura. Elfeküdt árpa…

Komolyra fordítva a szót: örvényciklon lehetett

– Az időjárás és a túlzott tápanyag is okozhatta, de pontosan meg kell vizsgálni az árpát ahhoz, hogy biztosan meg lehessen állapítani mi történhetett – mondta egy általunk megkérdezett szakember. Tőle azt is megtudtuk, hogy az

eső és a szél is képes ilyen károkat okozni.

Az elmúlt napok időjárása pedig igencsak változatos volt. Ezért is hozhatta létre a nem hétköznapi látképet.

A szakember felhívta figyelmünket arra:

nem mindegy, hogy hol hajlott el a növény. Ha a szára van eltörve, akkor a szél is meg tudja hajlítani, vagy törni. De ha gyökerestől fordult ki, akkor a víz is okozhatta a kárt. Arról nem is beszélve, hogy a betakarítás előtt az árpa szára elvékonyodhat, így ez is közrejátszódhat a természetfelettinek vélt jelenség létrejöttében.

Dombos területeken gyakran fordul elő ilyen,

hiszen ezeken a részeken egy kis szél hatására örvényciklon alakulhat ki, így az képes megdönteni az elgyengült szárú árpát. Májusban ez gyakran fordul elő. Ne ijedjünk hát meg, ha ilyennel találkozunk.

Jó hír a nagy riadalom végére: ha nem tört el a szára, akkor egy kis esőtől felegyenesedhet. Abból pedig a hétvégén kaphatunk bőven.