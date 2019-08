Galambürülékkel van tele a buszmegálló, mérgelődnek az utasok

Rengeteg a galamb a Csontváry utcai buszmegállóban, lehetetlen leülni az árnyékos padokra úgy, hogy ne azon aggódjunk: kerül-e galambürülék a ruhánkra, csomagunkra – keresték meg lapunkat panaszukkal olvasóink. Mint írják, vannak, akik rendszeresen etetik a madarakat, elszaporodásuk szerintük ennek is betudható. A buszra várakozó utasok egészségüket is féltik.

– Pécsett a galambürülék szempontjából leginkább problémás területek a Nevelési Központ, valamint a Mecsek Áruház környéke, a Színház tér, az Aidinger János út, a Nagy Ferenc tér, valamint a Berek sétány – tájékoztatta lapunkat a Biokom Nkft. A társasághoz havonta átlagosan egy-két bejelentés érkezik a város különböző pontjairól, amiben a galambok jelenléte során felhalmozódott piszok takarítását kérik.

A Biokom egyébként a rendelkezésre álló kapacitásai erejéig, bejelentés nélkül is rendszeresen végez fertőtlenítő mosást a leginkább fertőzött területeken. Továbbá valamennyi olyan gócpont esetében, ahol nagy számban fordulnak elő a parlagi galambok, szakvállalkozóval folyamatosan végeztetik az állománygyérítést. Ez az épületek tetején elhelyezett élve fogó csapdák alkalmazásával történik. Jelenleg 12 helyszínen zajlik ilyen jellegű tevékenység, és az idei év során nagyjából kétezer egyed befogása történt meg.

A konkrét olvasói panasz kapcsán a Biokom azt közölte, jelenleg vizsgálják a fedett buszváró kialakításának lehetőségét a Csontváry utcában.

Jogszabály egyébként nem mondja ki konkrétan, hogy a galambok etetése a pécsi közterületen tilos lenne, ám a vonatkozó helyi rendelet szerint a város közterületein szemetelni, vagy a közterületet más módon beszennyezni tilos. Ha tehát valaki például kenyérdarabkákat szór a térre, a járdára, a buszmegállóba stb. szabálysértést követ el.

Az embereket is megfertőzheti

A galambok ürülékében gyakran megtalálhatóak a cryptococcus gombák, amelyek fertőzést okozhatnak. Ha legyengült immunrendszerű ember érintkezik ezekkel a kórokozókkal, úgy komolyabb mellkasi fertőzés, illetve akár agyhártyagyulladás is felléphet.

Ha olyan port, vagy vízpárát lélegzünk be, amely galambürülékkel szennyezett, többféle betegséghez vezethet: elkaphatjuk például az influenzához hasonló, bakteriális eredetű papagájkórt, az ornitózist. A madarak, galambok ürüléke gyakran hordozza az erős hasmenést okozó szalmonellózis kórokozóját is.

Szakemberek azt tanácsolják, mindenképpen legyünk óvatosak, ha valamilyen okból madár­ürülékkel kell érintkezünk, például takarítás közben. Célszerű maszkot feltenni, takarítás után pedig alaposan mossunk kezet, mielőtt ennénk, innánk vagy az arcunkhoz érnénk.

A kenyérrel való etetés egyébként a galamboknak se tesz jót – miután a pékáru nem természetes táplálékuk, bélrendszerük könnyebben megbetegszik.