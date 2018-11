Gilbert Vargának tetszik a város, mert igen tiszta, nyugodt hely

Képzeljük el, hogy a Real Madrid focicsapat élére most két egyenrangú vezetőedzőt is kineveznének, mondjuk egy brazilt, aki a pengés spontán játék híve és egy németesen alapos szakembert. Hát a Pannon Filharmonikusok életében most valami hasonló történik, Bogányi Tibor mellett Gilbert Varga lesz a zenekar vezető karmestere a jövő esztendő január elsejétől.

– Kicsit töri a magyart. Hogy is vannak azok a magyar gyökerek? – Édesapám a világhírű hegedűművész Varga Tibor volt. Én már Londonban születtem, aztán négy éves koromban Svájcba költöztünk, napjainkban pedig Franciaországban élek. – Mennyire ismeri Pécset? – A kultúrfővárosi esztendőben, 2010-ben vezényeltem a Pannon Filharmonikusokat először, és ez az évek során még háromszor történt meg. Megnéztem közben a várost is, nagyon tetszik, mert igen tiszta és nyugodt hely. A döntésemben az is sokat segített, hogy fantasztikus a koncertterem, a zenekar pedig nagyon jól szól. Egy olyan lehetőségbe csöppentem, melyre csak azt mondhatom: „Érdemes itt építkezni!" – A zenekar a nemzetközi színtérből szeretne nagyobb szeletet kihasítani magának. Ön szerint milyen erre az esélye? – Abszolút jó és hosszú távon ennek nincs semmi akadálya. – Mi az amiben úgy látja, hogy személy sazerint javítani tud a zenekar játékán? – Az biztos, hogy Bogányi Tiborral közösen megőrizzük azt, ami eddig létrejött, de ehhez mindketten szeretnénk új dolgokat is hozzátenni. – Működhet ez a „kétfőnökös" irányítás? – Nem vállaltam volna el a felkérést, ha problémásnak érezném. – Nem zavarja, hogy jelentős női túlsúly van a zenekarban? – A tajvani együttesemben ennél sokkal nagyobb a hölgyek aránya. A profi mentalitás a lényeg, ha az megvan, akkor mindegy, hogy milyen a nemek szerinti összetétel, és hogy a világ mely pontján csendül fel a zene. Ezt bátran állíthatom, hiszen Amerikától Európán át Ázsiáig rengeteg zenekart vezényeltem már. – Igaz, hogy volt már magyar felkérése, de nem fogadta el? – Még a kilencvenes évek közepén kaptam vezető karmesteri felkérést Budapesten, de azt politikai tényezők miatt nem fogadtam el. – Pályafutása során mennyire érezte magyarnak magát a nagyvilágban? Mindig bennem volt, de amikor a valóságban is itt vagyok, akkor igazán erős az érzés. Az pedig igen különleges helyzet, hogy Bogányi Tibor Finnországban, én Svájcban nevelkedtem, külföldön lettünk ismertek a szakmában, de a gyökereinkkel mindketten itt Pécsett, az első hazai zenekarunkban szembesülünk. Úgy is összegezhetnék, a Pannon Filharmonikusoktól én efféle összetevőkből álló csomagajánlatot kaptam, és ezt így együtt éreztem kihagyhatatlannak. – Ha nem szól a zene, akkor mivel foglalkozik? – Szabadidőmben nagyon szeretek olvasgatni, utazgatni, de a zene többnyire olyankor is szól. Imádok új országokat felfedezni, legutóbb például Kambodzsát és Laoszt jártam be. Toulouse-ban él a zeneművész Gilbert Varga Londonban született 1952-ben. A Magyarországról emigrált zeneművészek együttesének, a Philharmonia Hungaricának a vezető karmestere volt, vezényelte a Stuttgarti, a Malmöi a Baszk Szimfonikusokat és számos nagy európai együttest. Dirigálta a minnesotai, a philadelphiai a dallasi és a detroiti zenekart is. 2009-től Délkelet-Ázsiában a Malajziai Filharmonikusokkal és a Taipei Szimfonikus Zenekarral lép fel. Franciaországban, Toulouse-ban él családjával, fia, Dorian (24) filmművészettel foglalkozik Prágában, lánya, Lorina (22) Angliában tanul nyelveket.