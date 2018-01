Most gitárfesztivál hoz különlegességet Görcsönyben

Újra nemzetközi gitárfesztivált rendeznek február 17-én Görcsönyben. Tavaly több mint százan nézték meg a gitárvirtuózokat.

Minden évben történik valami különleges esemény a Pécstől néhány kilométerre található kistelepülésen. Pár évvel ezelőtt adták át a Ganxsta-hidat, ami az országos médiában is nagy vízhangot keltett. Az ünnepélyes hídavatón az énekes személyesen is megjelent, és egy kis koncerttel kedveskedett a helyieknek.

Tavaly Demjén Rózsi lábnyomát avatták fel a falu központjában. Az emlékmű tartalmazza a Kossuth-díjas énekes bakancsának lenyomatát, egy mikrofonállványt, azon pedig „A szabadság vándorai” című dal kottájának egy részletét örökítették meg. A helyi különlegességek közé tartoznak még a röviditalokról elnevezett terek – Unicum, Szent Hubertus, Vilmos – vagy a levegőben lógó Pannónia motor-szobor.

– Idén harmadik alkalommal rendezzük meg a Görcsönyi Gitárfesztivált február 17-én – mondta el lapunknak Koncz István polgármester. – Az ötletgazda és egyben szervező Tom Lumen, aki évekkel ezelőtt kereset meg, hogy jó lenne egy ilyen fesztivált megrendezni a településen.

Az első lakalommal Chris Woods Groove, az Egyesült Királyság egyik legkiválóbb akusztikus gitárosa érkezett a községbe.

Idén négy gitáros koncertjét hallhatják. Tom Lumenen kívül érkezik még Markus Schlesinger (osztrák), Györfi Albert (erdélyi), Kóczián Tibor pedig Pécsről.

– Különleges lesz ez idei fesztivál. Akire nagyon kíváncsi vagyok az az erdélyi gitáros, Györfi Albert – meséli Koncz István – akinek videoklipjeit a népszerű videómegosztón már több mint ötmillióan nézték meg.

Mint megtudtuk, a Művelődési Házat egy kicsit átalakítják, egy akusztikus függönyt is beszereznek, ami által sokkal jobb lesz a hangzás a teremben.

Elmaradhatatlan a kérdés, hogy miből telik minderre.

– A település évről évre sikeresen pályázik kulturális támogatásokra. Tavaly közel másfél millió forintot nyertünk el – mondta a polgármester.

Rendhagyó tárlat cégről, italról, térről

Húsz éve alakult meg a Bamba klub a településen. Egy kávézóban jöttek össze páran, és úgy gondolták, valamit tenni kell a faluért, a kultúráért. A kávézó falán lógott egy plakát, amin egy elmosódott ember feje volt látható, és mert a népszerűsített italt is kedvelték, megvolt, hogy miről nevezzék el az első teret. Idén február 17-én egy kiállítást szerveznek az Unicum elmúlt harminc évéről. A tárlat címe is rendhagyó: „Unicumot az Unicum téren”. Az üvegeken, bélyegzőkön kívül olyan tétel is bemutatásra kerül, ami a Zwack-múzeumban sem látható.