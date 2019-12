– Sokszor buszozok a városban, tisztában vagyok azzal, hogy a menetrendben kiírt időpont csak tájékoztató jellegű, a jármű jöhet kicsit korábban és később is – mesélte olvasónk. – Különösen az esti órákban és hétvégén kalkulálok azzal, hogy egy-két perccel előbb jön a busz, hiszen ilyenkor kevés az utas, sok helyen meg sem áll a sofőr. Előfordult már olyan is, hogy öt-hat perccel korábban érkezett meg a jármű, ezért lekéstem. Csak bosszankodni tudtam, meg persze húsz percet várni a következő járatra.

Az ügyben megkerestük Tüke Busz Zrt.-t is, akik válaszukban azt írták, a beérkezett panaszokat tekintve az elmúlt hetekben jellemzően az autóbuszok késésével összefüggésben kaptak megkereséseket, néhány észrevétel ugyanakkor a meghirdetett menetrendhez képest korábbi indulási idők miatt érkezett. Hangsúlyozták azonban, előfordulhat, hogy az utas a megállóba érkezve korábbi indulási időpontnak véli a valós menetrendi indulási időponthoz képest később érkező járatot. Fontos tudni, hogy Pécs közúti forgalmának telítettsége és az utasforgalom függvényében a menetrendben meghirdetett indulási időpontokhoz képest eltérő menetidők is előfordulhatnak.

A társaság ezért felhívja a figyelmet, hogy a meghirdetett indulási időpontok és a menetidők tervezett értékek, amelyektől eltérések lehetnek a forgalmi helyzetektől és a műszaki körülményektől függően. A városi közlekedés sajátosságaiból eredő menetrendi eltérések, járatkimaradások okozta esetleges kárért a Tüke Busz Zrt. nem tud felelősséget vállalni.

Applikáció is segíti a közlekedést

A Tüke Busz Zrt. a hasonló észrevételekre csak akkor tud érdemben választ adni, amennyiben a panaszhoz konkrét dátum, időpont és járatszám is rendelkezésre áll. A társaság minden beérkező és beazonosítható információkat tartalmazó észrevételt, panaszt kivizsgál és annak eredményéről válaszlevelet küld. Ha pedig el akarjuk kerülni azt a helyzetet, amit olvasónk is jelzett, akkor valós menetrendi információt kérhetünk a társaság diszpécserközpontjától, illetve letölthetjük a Tüke Busz Zrt. ingyenesen menetrendi applikációját.