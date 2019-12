Gondot okozhat a fagy, vízteleníteni, szigetelni kell a vezetékeket

A decemberrel valóban megérkezett a tél, a következő napokban éjszaka már komoly fagyokkal kell számolni. Ezért, aki még nem tette meg, mihamarabb gondoskodjon a vízmérők, házi vezetékek téli védelméről, hogy elkerülje a váratlan kellemetlenségeket.

A Tettye Forrásház Zrt. tájékoztatása szerint a vízmérők és az épületek házi vízhálózatának fagyvédelme minden esetben a felhasználók kötelezettsége, és elmulasztása súlyos költséggel járhat. Egy rendkívüli vízmérőcserénél több mint húszezer forintos kiadással kell számolni – plusz az esetleges kötbérrel –, de a többi javítás és az elfolyt víz ára is az ingatlantulajdonost terheli ilyen esetekben. Itt fontos megjegyezni, hogy egy fél centiméteres repedésen egyetlen nap alatt több havi vízfogyasztás mehet veszendőbe.

Annak érdekében, hogy elkerüljük a fagykárt, meg kell tenni bizonyos óvintézkedéseket az évnek ebben az időszakában. Ott, ahol korábban már előfordult fagyás, még több figyelemmel gondoskodjunk a mérők, csövek védelméről, szigeteléséről. Rendszeresen ellenőrizzük az aknákat, kerti csapokat, főként a télen ritkábban használt épületeknél, pincéknél és telkeken.

A fagy leginkább a vékony vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, de a védelem ugyanúgy szükséges akkor is, ha nem kellően meleg épületen belül, vagy a talajban egy méternél kisebb mélységben van a vízmérő. A Tettye Forrásház szakemberei azt tanácsolják, ezeket fedjük be hungarocell darabokkal, építési fóliával vagy más hőszigetelő anyaggal. Ha a szigetelést nem tudjuk megoldani, akkor időben víztelenítsük a fagynak kitett vezetékszakaszokat, a tűzfalban vagy a falon kívül futó csöveket. Extrém hidegben még akár fűtésre is szükség lehet annak érdekében, hogy a vezetékekben maradt víz ne fagyjon be. M. R.