Graf Orsolya gyászfeldolgozás-specialista szívesen segít másoknak elfogadni szerettük halálát

A Kodály Központ előtti lépcsősoron mécseseket gyújtanak a halottak napi hangversenyre érkezők. Graf Orsolyával, a Pannon Filharmonikusok marketingvezetőjével, gyászfeldolgozás-módszer specialistával a gyász hatásairól beszélgettünk.

– Mikor született a hagyomány?

– Amikor nyolc éve a Bazilikából átköltöztettük az oratóriumi hangversenyeket a Kodály Központba. A nem templomjáró zenebarátoknak is szeretnénk segíteni az emlékezésben, és azoknak is, akiknek távolban nyugvó szeretteik vannak. Ez most különösen aktuális, hiszen a járvány miatt sokan nem vállalják az utazást.

– Miért lett gyászfeldolgozó specialista?

– Két meghatározó saját élmény miatt. 29 éves koromban elhunyt autóbalesetben az első férjem, és egyedül maradtam az akkor 11 hónapos kisfiammal. Nemsokára rá meghalt a legjobb barátnőm is. Nagyon megviselt a haláluk, de képes voltam feldolgozni, és segíteni szeretnék másoknak is.

– A halál a járvány miatt most sűrűbben érkezik. Mi a legnagyobb hiba a hazai gyászfeldolgozási gyakorlatban?

– A gyász természetes és normális érzelmi reakciója a lelkünknek, de sajnos sokszor elfojtjuk a fájdalmat. Azt hisszük, hogy ha úgy teszünk, mintha erősek lennénk, és eltereljük a figyelmünket, az segíteni fog. A legfontosabb azonban az őszinte gyászmegélés, hogy kibeszéljük, kisírjuk magunkból valakivel közösen a fájdalmat.

– Mennyire ural minket a gyász?

– A kimutatások szerint életünk során átlagosan legalább negyven ilyen veszteséget élünk át. Sokszor nem is tudjuk, hogy gyászolunk, a feldolgozatlan esetek pedig összeadódnak. A mostani vírushelyzet maga is egy veszteségélmény, hiszen visszafordíthatatlanul megváltozott az életünk egyéni és társadalmi szinten egyaránt.

– Mikor beszélhetünk feldolgozott helyzetről?

– Ha az érintett elfogadja a történteket, őszintén megéli az érzéseit és ezáltal elengedi a fájdalmat, újra képessé válik a saját jelenében élni. A gyaszfeldogozasmodszer.hu honlapon sok hasznos információ található minderről.

– Vannak szakértői segítségtől független módszerek is?

– Például az, ha hozzátartozóként fáradhatatlanul meghallgatjuk a másikat, de nem adunk tanácsokat. A gyászhoz türelem kell. A művészetek is nagyban segíthetnek. A csütörtökön elhangzó Mozart Requiem felszabadíthatja az érzéseket a hallgatóban, de egy érzelmeket közvetítő film, tánc vagy színpadi jelenet is közelebb engedhet a feldolgozáshoz.