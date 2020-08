Gulyást is főztek együtt az online nyári egyetemen

Az idei évben először a koronavírus-járvány miatt online formában rendezték meg a nyári egyetemeket a Pécsi Tudományegyetemen. Dr. Tarrósy István kapcsolati és nemzetköziesítési igazgatót, a BTK oktatóját a kurzusok tapasztalatairól, s a folytatásról kérdeztük.

– Hányadik alkalommal szerveztek nyári egyetemeket?

– A Pécs Summer School programot 2016-ban indítottuk el az akkori Külügyi Igazgatósággal. Ebben az évben, ha nem lett volna a járványhelyzet, akkor már 11 fizikailag megvalósított nyári egyetemet szervezett volna a PTE, mindenféle diszciplína és három-négy kontinens majdnem 400 diákjának bevonásával. A növekvő számú nyári egyetemi programok révén mára a Pécsi Tudományegyetem a területen piacvezetővé vált a hazai, állami felsőoktatási intézmények között. A történet egyébként az ICWiP – Pécsi Nemzetközi Kultúrhétig visszavezethető, sok interkulturális elem a mai napig azokból a gyökerekből táplálkozik.

– Miben más az idei év?

– A járvány azt eredményezte, hogy nem tudtuk a nyári egyetemeket fizikai valóságukban megtartani. De elmondható, hogy egyfelől nagy igény van rájuk, másfelől nem szeretnénk elveszíteni azokat a partnerségi kapcsolatokat, amelyeket az évek alatt felépítettünk és megerősítettünk. Ezért kipróbáltuk – kvázi innovációként –, hogy hogyan működik az online térben a nyári egyetem. Csináltunk online személyiségfejlesztő tréninget, és két hétig tartott a magyar kulturális örökségről szóló nyári egyetem. Nagyon jól sikerült, még a gulyáslevesfőzést is bemutattuk a hallgatóknak. Ráadásul ezt össze tudtuk kötni a nemzetközi receptkönyv­projektünkkel is. Ezen kívül belvárosi sétákat vettünk fel, így a helyi kulturális örökséget valóban elérhetővé tettük számukra.

– Voltak fenntartásaik a digitális kurzusokkal kapcsolatban?

– Kezdetben attól féltünk – pláne a kulturális és interkulturális tartalmak kapcsán –, hogy nem tudjuk izgalmasan, érdekesen átadni az információkat. De láttuk a fiatalokon, hogy nagyon lelkesek, tényleg meg akarják ismerni Magyarországot és Pécset. Persze mindenki nagyon örülne annak, ha igazából ellátogathatna Pécsre és élvezhetné ezt az atmoszférát, de azt is elmondhatjuk, hogy ennek segítségével újabb kötődéseket tudtunk kiépíteni. Hisszük, hogy azok, akik most személyesen nem tudtak eljönni, de részt vettek a nyári egyetemeken, tervezni fognak pécsi látogatást egy napon. Sőt, akár egy félévet itt tanulnak majd Erasmus­szal, vagy beiratkoznak egy diplomaprogramunkra.

– A múlt héten volt az utolsó nyári egyetem?

– Igen, a hagyományos, MagyarOK elnevezésű nyári egyetemet a Nemzetközi Oktatási Központ szervezte, ennek témája a magyar kultúra és a nyelv elsajátítása volt. Lesz még egy másik, pályázat útján nyertes, közép-európai nyári egyetemünk az őszi időszakban, már dolgozunk azon, hogy ha fizikailag nem tudjuk megvalósítani, akkor azt is áttesszük az online térbe. Illetve azt gondoljuk, ha visszaáll a hagyományos rend, akkor is lehet, hogy megtartunk néhány online képzést. Egyszerűen mert működnek.

– Hogyan készülnek szeptemberre?

– Várjuk a külföldi hallgatókat ősztől, azon dolgozunk, hogy meg tudjanak érkezni az új tanévre. A részletek kidolgozása van most folyamatban, ami azt célozza, hogy valóban ideérkezzenek. Mi is természetesen a magyar kormányzat döntéseihez igazodunk, és az összes többi vonatkozó nemzetközi normát figyelembe kell vegyük. A PTE felkészült arra, hogy hagyományosan kezdődjön el a tanév, s ha bármi történik, akkor pedig átállítsa az oktatást akár egy hibrid megoldásra. Ugyanis sok külföldi diák maradt Pécsen – nem is beszélve a magyar hallgatókról –, és velük mindenképpen számolni kell.