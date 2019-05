Gyakran az eső szabályozza a kínálatot, még kevés a cseresznye

A hűvös ellenére nem csak az árusok sorakoztak szép számban, de vásárlókból sem volt hiány a hétközi piacokon.

A vevők túlnyomó része, a friss borsó és a hazai eper mellett a cseresznyét kereste. Ugyan sokak bánatára a pultokon szinte alig lehetett találni a savanykás gyümölcsből. Azok az árusok, akiknek volt is a portékái között, igen magas áron, közel 950 forintért árulták kilóját. Azonban lehetett kapni a kissé megnyúlt, nagyobb méretű, bordós színben pompázó Sándor cseresznyéből is, 1490 forintos kilós áron. A kofák szerint a drágulásnak az egyik fő oka az elmúlt hetek szeles, esős időjárása, ami miatt nehéz leszedni, illetve rengeteg megrepedt és tönkrement. De aggodalomra semmi ok, mivel nemsokára érkezik a finom, roppanós cseresznye a pécsi piacra.

A legtöbben a még szezonális epret keresték, kilójához mintegy 790 forintért is hozzá lehet jutni. Dinnyéből nincs még hazai, így leginkább olasz árut kínálnak, még igen borsos 500 forint kilónkénti átlagáron.

A paradicsomot, a paprikát, és a salátát a kofák leginkább még üvegházban termesztettből kínálják. Keresett a kovászos uborka, amiből csomagos kiszerelésben is vásárolhatunk mindössze 600 forintért. A kofák szerint ahhoz, hogy fiatalosak és egészségesek maradjunk, rendszeresen kell fogyasztanunk fermentált ételeket, ilyen a kovászos uborka is. A bennük található tápanyagok elősegítik emésztőrendszerünk egészséges működését, hosszú távra szóló megőrzését.

A zöldségek kedvelői is örülhettek, ugyanis a nemrég megjelent friss borsó ára több árus kínálatában tíz forinttal olcsóbb lett a múlt héthez képest. A zsenge hüvelyes kilójához a héten az árusoktól mintegy 690 forintért is hozzájuthatunk már. De akad pucolt, csomagos kiszerelés is a standokon, 900 forintért.