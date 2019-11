Gyakran mérgesedik el a vita a szomszéddal

Az otthon nyugalmához mindenkinek joga van, de gyakran fordul elő, hogy valakinek a saját nyugalma a szomszédjáét zavarhatja. A szomszédviták leggyakoribb oka a zaj, a belvárosban a légkondicionálók, vendéglátóhelyek keltette zaj, vidéken pedig a kutyaugatás. Családi házas környezetben a határviták, víz átfolyása, valamint szomszéd kertjét beárnyékoló, határra ültetett növények, okozhatnak gondokat az egymás mellett élők között, de probléma lehet a lehulló gyümölcs okán is.

A Pécsi Törvényszék tájékoztatása szerint a lakóknak lehetőségük van a birtokháborítás megszüntetését közvetlenül a járásbíróságtól kérni kereset útján, azonban a jegyzői út a gyakoribb, vagyis először a jegyzőtől kérik a zavarás megszüntetését. Ha valamelyik fél nem ért egyet a jegyző határozatával, annak megváltoztatását kéri keresettel a bíróságtól.

Megkeresésünkre elmondták, az egyezségkötés nagyon ritka ezekben az érzelmileg túlfűtött perekben, mert sok esetben a feleknek nincs jogi képviselőjük és nem tudják kizárni a perre nem tartozó körülményeket. Az a jellemzőbb, hogy a kevésbé kardinális kérdésekben valamelyik fél enged: a felperes eláll kereseti kérelmétől, vagy az alperes nem vitat tovább valamely igényt.

A legtöbben úgy vélik, az a legcélravezetőbb út, ha mindenek előtt személyesen a szomszéddal próbáljuk megoldani a vitás helyzeteket. Ha ez nem lehetséges, akkor jogilag három út áll a sérelmet szenvedő előtt. Kérelmezheti a jegyzőnél vagy a járásbíróságnál a birtokháborítás megszüntetését, kártérítési igénnyel léphet fel az ingatlanának értékvesztése – kilátáselvonás, intimitásvesztés, benapozottság-csökkenés, vizesedés – miatt, illetve sérelemdíjat kérhet valamely személyiségi jogának, pl. a magánélethez való jogának, vagy a magánlakás tiszteletben tartásához való jogának megsértése miatt.

A személyes ellentétek megmaradnak

Az életünket megkönnyítő, modern eszközök – légkondicionálók, drónok, biztonsági kamerák, nagy teljesítményű hangfalak – tárháza egyre nő, az élettér azonban nem nőtt meg ezzel párhuzamosan, ezért ezek használata is gyakran generál vitát a szomszédok között. A zavarás tényét egy adott per során a birtokában háborított félnek kell bizonyítania, a másik fél pedig bizonyíthatja ezzel szemben, hogy a zavarás szükséges volt.

Olyan esetek is előfordulnak, hogy valaki maradéktalanul betartotta a jogszabályi előírásokat, mégis zavarja a telekszomszédját. Például a tűz- és zajvédelmi fal annyira beárnyékolja a szomszéd gazdasági épületét, hogy az vizesedni kezd, de az előírásoknak megfelelően létesített kutyamenhely is ellehetetlenítheti a közelben lakók nyugalmát.

A felek az esetek többségében az elmérgesedett szomszédi viszonyuk rendezését várják a bíróságtól, amely azonban csak a konkrét jogvitát képes eldönteni, a személyes ellentétek – egy objektíve igazságos ítélet mellett – sem fognak megoldódni.