Gyakran nem tartjuk be az előírt védőtávolságot

Másfél métert kellene tartania a vásárlóknak is a boltokban, mégsem veszi mindenki komolyan az előírásokat.

A pécsi vásárcsarnok bezárása után az ott áruló termelők már megvilágították a problémát: az árusítóhely lelakatolásával a korábban náluk vásárlók jó része más áruházak felé fordult, nem pedig a felkínált házhoz szállítást – vagy a városi PAPI-programot – vette igénybe. Többen pedig a 65 év felettiek közül úgy érzékelhetik, hogy 9–12 óra közötti időszakban – mikor csak ők vásárolhatnak – teljes biztonságban vannak a vírussal szemben, így nem is tartják be az előírásokat.

A közösségi oldalakon is egyre több bejegyzés tanúskodik arról, hogy a bevásárlóközpontokban sokkal szabadosabban járnak a vásárlók, és nem csupán idősek, hanem a fiatalok is.

A minap az egyik pécsi barkácsáruház előtti parkoló tele volt autókkal, odabent is rengetegen voltak – kisgyerekes családok is –, köztük első ránézésre a veszélyeztetett korosztály tagjai is. Nemcsak itt, hanem más boltokban, élelmiszerüzletekben és drogériákban sem tartják be az előírt, legalább másfél méteres távolságot az emberek. Mindez annak ellenére van így, hogy biztonsági szolgálat is működik az áruházakban, van ahol még a hangosbeszélőn is a szabályok betartására hívják fel a figyelmet.

Csaknem hatezer intézkedés

A sorban állással kapcsolatos probléma – ezúttal a kültéri ételárusítók kapcsán – az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján is szóba került. Újságírói kérdésre válaszolva dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos arra kért mindenkit, hogy tartsák be a távolságot, és egy jó példát is említett arra, hogyan lehet ezt elősegíteni: a fővárosi ötlet szerint az aszfaltra színes kockákat festettek fel, hogy így tartsák meg a szociális távolságot.

Kiss Róbert alezredes egyébként azt is mondta, hogy a kijárási korlátozások bevezetése óta országosan 5918 emberrel szemben intézkedtek, ebből 4008-at figyelmeztetésben részesítettek, 857 helyszíni bírságot szabtak ki, Baranyában eddig összesen 126 esetben intézkedtek a rendőrök.