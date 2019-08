Gyenge a mézszezon, támogatásban bíznak

Feladta a leckét az idei szezon a méhészeknek. A szakértők nem örültek a korán jött tavasznak, az aszály, majd az esős május is hatással volt a – mint kiderült – gyenge hozamra.

Borús kilátásokkal tekintettek az idei szezonra a hazai méhészek. Amitől féltek sajnos be is igazolódott, a termelési év elég gyengére sikeredett. A tendencia Baranyában is jellemző, például itt is nagyjából a tavalyi akácméz mennyiségének fele lesz. May Gábor szentlőrinci méhész, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület megyei szaktanácsadója elmondta, a napraforgó sem hozta meg a várt eredményeket.

– Már vége van a napraforgó pergetésének

– fogalmazott May Gábor. – Amit a méhcsaládok ezután begyűjtenek az már megmarad nekik. Ők már a télre készülődnek, kezdik a téli élelemkészletet feltölteni.

Méhpusztulás a szezonban nem volt jellemző. Voltak pusztulásos esetek, de sokkal kevesebb volt az elhullás, a tapasztalt méheltűnés a napraforgó kapcsán mint a tavalyi évben.

Az ágazatot sújtó szélsőséges időjárási körülmények és a piaci viszonyok hullámzása indokolttá tette egy új támogatási forma bevezetését, ezért az Agrárminisztérium méhcsaládonként 500 forintot nyújt a jogosult méhészek – Országos Méhészeti Egyesület tagjai – számára. A támogatás országosan közel 20 ezer méhész 1,2 millió méhcsaládja számára adhat segítséget. A kérelem augusztus 31-ig elektronikusan nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz, az erre a célra kialakított elektronikus űrlapkitöltő felületen, amelyben a falugazdászok is segítséget nyújtanak. A kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül – legkésőbb augusztus 31-ig – az elektronikus felületen keresztül módosítható.

May Gábor szerint a támogatás iránt a baranyai méhészek is érdeklődnek, örülnek a lehetőségnek. Ám a jelentkezők száma egyelőre elmarad a várttól.