Gyerekek dolgoznak a Vasasi Füstölő megmentéséért

Tóth Ádám 9 éves kora óta dolgozik a Vasasi Füstölőért, mely egykor a helyi családok közösségi füstölője volt. A most 17 éves fiú barátaival nap mint nap azon dolgozik, hogy az épp száz éve álló épület megújuljon, közösségi térként működhessen a jövőben.

Három generáción keresztül üzemeltette egykor a Hrubi család a Vasasi Füstölőt, majd azt 1990-ben bezárták és szinte magára is hagyták, mígnem egy 9 éves fiú el nem kezdte a környezetét rendbe tenni.

Három évvel ezelőtt pedig némi huzavona után az épületbe is bejutottak, köszönhetően a Vasasért Egyesületnek és annak elnökének, Berényi Zoltánnak, aki egyébként most a körzet önkormányzati képviselője is. Ádám és barátainak önkéntes és példátlan munkáját még Dobos Éva és Györkő Lászlóné segíti, aki a Hrubi család leszármazottja, a nagyszülei kezdték üzemeltetni a füstölőt.

– Egy közösségi házat szeretnénk itt létrehozni, kialakítani, hiszen mi szívesen töltjük itt az időnket, sokat dolgozunk is azért, hogy az épület megmaradjon és új funkciókkal teljen meg

– mondta Tóth Ádám. A fiatalok kigazolták és rendbe tették az épület környezetét, kerítést építettek, a helyiségeket kitakarították. A füstölő helyiséget szeretnék meghagyni eredeti állapotában, a másik két szobát pedig folyamatosan alakítgatják. A falakon már a Hrubi család és a füstölő története mellett az önkéntes segítők nevei is olvashatók. Az épület szerkezeti állapotát egyébként egy helyi szakember, Radev Gergő ingyen mérte fel, majd a tetőszerkezetét a fiatalok szintén önkéntes vasasi felnőtt férfiakkal cserélték le.

A munka továbbra sem áll meg, hamarosan a nyílászárókat fogják kicserélni. Március végén rendezték volna meg a harmadik füstölő ünnepet, mely sajnos most elmarad, de remélhetőleg ősszel, a bányásznapra sikerül átadni a folyamatosan megújuló épületet.