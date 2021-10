Gyermekkori álmát valósította meg egy kapszulahotel formájában Györkös Gábor

A méhpásztor bejárta a világot, és a méhészkedés mellett egy rendkívül egyedi szálláshelyet nyitott Pécsett.

– Honnan jött az ötlet, hogy kapszulahotelt nyisson?

– Gyerekkoromban nagyon szerettem a különböző fogadókban játszódó filmeket, talán ezért is volt mindig az egyik vágyam az, hogy szálláshelyet nyissak és persze emellett van vendéglátós végzettségem is. Amikor beutaztam a világot, nagyon különböző szállásokon laktam, így született meg a Kiskirály Kapszula Hostel ötlete. Hozzá kell viszont azt is tenni, hogy mint ahogy az ázsiai kapszulahoteleket, részben ezt is a kényszer szülte. Ez egy kisebb belvárosi épület, ahol szomszédok miatt csak egy olyan szálláshely jöhetett szóba, ami biztosan nem zavarja az itt lakókat, ezért a kialakításkor külön ügyeltünk például a megfelelő hangszigetelésre is.

– Kik és mennyi időre szokták igénybe venni ezt a fajta szálláslehetőséget?

– A vendégeink javarészt egyetemi hallgatók, de akadnak például oktatók is, de nemrégiben egy nagyobb család érkezett, akik egy esküvő miatt utaztak Pécsre. A legtöbben egy-két napra foglalnak szállást, ritkább esetben maximum négy vagy öt napra, viszont sok köztük a visszatérő vendég.

– Mi a különbség a tradicionális hotelszoba, és a kapszulahotel által nyújtott szálláshely között?

– A kapszulákat minden nap meghatározott időpontig kell elfoglalni és adott időpontig el is kell hagyni azokat, napközben nem lehet a kapszulákban tartózkodni. Ez azért van így, mivel ennek a nyolc darab kapszulának az alapvető célja, hogy este jót pihenjenek, majd reggel induljanak is tovább akik itt szállnak meg. Az összes kapszula egy nagyobb helységben található, ezért ha valaki késő este érkezne meg a kapszulájához és akkor kezdene el pakolni vagy mosakodni, azzal zavarná a többi, már pihenő vendéget. A holmijukat igény szerint itt hagyhatják napközben, és persze van olvasólámpa és töltő is minden kapszulában, de a lényeg a pihenés. Másrészről az El Caminó alatt jöttem arra rá, hogy milyen fontosak a jó beszélgetések, az információ cserék, ezért a hagyományos kapszulahotelekkel ellentétben nekünk van szociális helységünk is. Fontos hangsúlyozni azt, hogy ez egy jóval közösségibb élményt ad, mint egy hotelszoba magánya. Mégis itt, a kapszula behúzott függönye vagy egy bedugott fülhallgató egyértelmű jelzés arra, hogy az adott illető most inkább magányt szeretne.

