Gyógypedagógus végzettsége is van a volt televíziós szakembernek

A televíziózás világában töltött el tizenöt évet Pánovics András, majd sógorával megalapította a PTI Communcations Kft.-t, amelynek ma is társtulajdonosa és ügyvezetője. A cég elsődleges célja, hogy munkájukkal partnereik hírnevét építsék.

– Kalandos út vezetett a PR-szakmáig?

– Igen, bár csupán az újságírói közegben kalandoztam: a komlói helyi televíziónál kezdtem a pályát, majd az MTV körzeti stúdiójába léptem tovább, azután pedig a Duna TV tudósítójaként dolgoztam. Imádtam a riporteri, a szerkesztői és a műsorvezetői munkát is, 15 év telt el így rendkívül élménygazdagon és pörgősen. A fiaim születése után viszont kiszámíthatóbb időbeosztású pályára váltottam, 2010-ben a sógorommal alapítottuk meg a PTI Communcations Kft.-t, és a public relations-t (PR-t) állítottuk a tevékenységünk fókuszába.

– Érdekes, hogy a PR-szakértői mellett gyógypedagógus diplomával is rendelkezik.

– Még az MTV-nél sokat forgattam fogyatékossággal élők között, és közben ez a terület szívügyemmé vált. Gyógy­pedagógiát azért tanultam, hogy még szakmaibb lehessek. Hiányzik is, hogy abban a közegben nem dolgozunk.

– A PR-tanácsadás mellett még mi mással foglalkozik a cég?

– Sokrétű a munkánk, de a PR a leghangsúlyosabb. A partnereink hírnevét, az irántuk megnyilvánuló bizalmat építjük azzal, hogy megtervezzük, a célcsoportjaikhoz igazítjuk és összehangolttá tesszük a kommunikációjukat. Az idén már 10 főssé vált csapatunk a marketing, kiemelten a filmkészítés, e-learning anyagok előállítása, sőt, interaktív kiállítások megvalósítása terén is aktívan dolgozik. Ez utóbbi is igen érdekes terület, most épp a mohácsi Busóudvar múzeum interaktív fejlesztésének álltunk neki.

– Miben egyedi a cég?

– Büszke vagyok arra, hogy jó szakemberek és jó emberek alkotta valódi csapat áll mögöttem. Erős a sajtóközeg-ismeretünk, és kiemelkedően sokat dolgozunk nemzetiségi területen. Régóta állandó partnerünk pl. a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, valamint a Gandhi Gimnázium és annak fenntartója is. Újabban a német nyelvterületről való vállalatok felé is nyitottunk. Aki hozzánk fordul, annak a „PTI” betűk jegyében, partnerségben, tisztességgel és igényesen igyekszünk segíteni.

A fociőrület még máig sem múlt el

Pánovics András végzettsége szerint PR-szakértő, újságíró és gyógypedagógus, jelenleg társtulajdonosa és ügyvezetője a pécsi székhelyű PTI Communications Kft.-nek. A felesége már húsz éve a párja, Pánovics­né Szeiberling Krisztina szintén PR-szakértő és szintén a PTI-ben dolgozik. Ahogy a cégvezető elmondta, mindennapjai a munka – család – sport háromszögben telnek. Az utóbbiban a labdarúgásé a főszerep, hiszen ő maga is rendszeresen játszik, a 16, illetve 14 éves fiai pedig versenyszerűen futballoznak.