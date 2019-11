Gyógyszerész, orvos lehet majd belőlük

Közös nyílt napot tartott a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Kara szombaton. Az eseményen a pipettázást és a fogfúrást is kipróbálhatták a leendő hallgatók.

A Pécsi Tudományegyetem legnagyobb hallgatói létszámmal működő kara az Általános Orvostudományi Kar, melyre – az elmúlt öt év adatait nézve elmondhatjuk – évente átlagosan 3500 diák jár. A hallgatók mintegy hatvan százaléka külföldi. A pécsi gyógyszerészképzés 2000. szeptemberében kezdődött a PTE ÁOK oktatási tevékenysége keretében, majd 2016 január elsejével önálló Gyógyszerésztudományi Kar kezdte meg működését Pécsen. A karra a működése óta évente több mint 500 hallgató járt, ennek közel fele külföldi.

A két kar népszerűsítése érdekében tartottak nyílt napot szombaton az orvosi kar Romhányi György Aulájában. A nap folyamán informatív szakbemutató előadásokat, illetve felvételi tájékoztatót is tartottak a jövőbeni diákok számára a 2020-tól megváltozó felvételi eljárásról és egyéb tudnivalókról. Az aulában kihelyezett tájékoztató pultoknál a karok hallgatói, oktatói várták a résztvevőket, akiktől így személyesen is lehetett kérdezni. Sok végzős középiskolás a szüleivel együtt érkezett a rendezvényre, s a pultok közül a külföldi cseregyakorlati lehetőségekkel, hallgatói szervezetekkel, diákhitellel kapcsolatosat is sokan meglátogatták.

A gyógyszerész- és fogorvosképzést bemutató standoknál ki is lehetett próbálni néhány tevékenységet. A gyógyszerészeknél pipettázhattunk, ételfestékkel megszínezett vízből a térfogatmérő-eszköz segítségével különböző mintákat festhettünk. A fogorvostudományi szak standjánál pedig ki lehetett húzni, megfúrni és betömni a rossz fogat, s foglenyomatot is lehetett készíteni.

A világ legjobb egyetemei között

A PTE orosi kara időről időre előkelő helyen végez a nemzetközi egyetemeket rangsoroló listákon. A londoni székhelyű Times Higher Education magazin november 19-én tette közzé újabb tudományterületi világrangsorát. A legjobb orvostudományi, fogorvostudományi és egészségtudományi képzéseket rangsoroló listában a Pécsi Tudományegyetem a 401-500. helyet szerezte meg. A rangsort a következő szempontok alapján állítják össze: oktatási környezet, a kutatás, az idézettség, az ipari bevételek és a nemzetközi orientáció.