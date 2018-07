Gyógyszerfejlesztésbe kezdtek a Pécsi Tudományegyetem kutatói

A jelenleg nem gyógyítható mitokondriális betegségekre (ritka kórkép) fejlesztenek ki új gyógyszerjelölt vegyületeket a Pécsi Tudományegyetem kutatói.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírt és az Európai Unió által finanszírozott projekt keretében a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara és Általános Orvostudományi Kara, valamint a Pannon Egyetem Mérnöki Kara új szintetikus kismolekulák tervezését és vizsgálatát tűzte ki célul.

A projekt megvalósítása során kifejlesztett hatóanyagok a sejtek energiatermeléséért felelős sejtalkotóelem (mitokondrium) megfelelő működésének megtartását célozzák. A legígéretesebb hatóanyagok hatását szívelégtelenség és a gyulladásos folyamatok során tesztelik.

A mitokondriumot célzó gyógyszeres kezelés rendkívül ígéretes kezelési lehetőség lehet például a szívelégtelenség, vagy a keringési elégtelenség esetén és jelentősen csökkenthetik az azokban észlelhető igen magas halálozási arányt is. A fejlesztés kiindulási pontját képező egyes vegyületek már maguk is rendelkeznek bizonyos sejtvédő hatásokkal. A szívelégtelenségben szenvedő betegek esetében előnyös hatásúnak bizonyultak a projektben részt vevő intézetek által végzett vizsgálatok eredményei alapján. Ezen vizsgálatok során a szakemberek előállítottak egy olyan szintetikus kismolekulát, amely állatkísérletben nemcsak megállítja, de bizonyos paraméterek tekintetében vissza is fordítja a szívelégtelenség folyamatát.

Emellett a szívelégtelen betegeken végzett vizsgálatok során az is kiderült, hogy a betegek szívének állapotát a szőlő héjában és vörösborban megtalálható vegyület, a rezveratrol is javította, ezen kívül számos hatása mellett a az energiaképzésért felelős sejtalkotók védelmében is szerepet játszik.

A projekt keretében azonban ezeknél a hatóanyagoknál célzottabb és hatékonyabb mitokondrium védő hatással bíró vegyületek kifejlesztése a cél. Így nemcsak új gyógyszerjelölt molekulák jöhetnek létre, hanem egy olyan, több tudományterületet érintő stratégiai műhely is kialakulhat, amely hazai és nemzetközi pályázatokban sikeresen szerepelhet, és lehetőséget biztosít nemzetközi kutatási hálózatokhoz történő csatlakozásra is.

Ezreket érint

Több betegség, mint az izomgyengeség, látászavar, epilepszia – hátterében gyakran az energiaképzésért felelős sejtalkotók hibás működése áll. A mitokondriális betegségek ugyan 2000-ből kevesebb, mint egy embert érintenek, összességében mégis jelentős betegségcsoportról van szó. Ma hazánkban csaknem 3500 embert érint.