Gyors segítség kell, hogy ne zárjon be a Harmadik Színház

Utolsó napjait éli a Pécsi Harmadik Színház, ha nem kap azonnal segítséget. A teátrum magánszínházi értékesítése és az emiatt kimaradó közel féléves központi támogatás okozza az anyagi gondokat, no meg a járvány miatt elmaradt előadások.

„A teljes ellehetetlenülés felé tart a kiemelt minősítésű Pécsi Harmadik Színház” – jelezte év elején levélben a kormányzat kulturális vezetése felé Vincze János, a teátrum igazgatója.

A baj 2017-ben kezdődött, amikor a pécsi önkormányzat a Harmadik Színházat eladta a Moravetz Bt.-nek. 2019 végéig az önkormányzat kiemelt minősítésű színháza jogosult volt állami támogatásra, ez azonban az előadó-művészeti törvény módosítása után 2020-tól a teátrum fennállásának jubileumi, 25. évében a magánszínházi státusszal megszűnt. A helyzeten rontott a koronavírus-krízis is, valamint az, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett előadó-művészeti szervezetek többlettámogatási rendszerében a minősítéssel rendelkező magánszínházak-kategóriában már csak 30 millió forint támogatás érkezett és a pénzt csak 2020. június 1. és 2021. június 30. közötti működési kiadásokra használhatták fel, így 2020. januártól május végéig nem volt a béreknek és az épületfenntartás rezsijének fedezete. Ezt a 30 milliós hiányt görgeti maga előtt azóta is a Harmadik, s bár a legutóbbi tízből kilenc pályázaton is nyertek forrásokat, ezeket a pénzeket nem a kiírt projektekre, hanem bérekre, működésre kénytelenek felhasználni, így mindig újabb és újabb anyagi hiányok keletkeznek.

Tavaly mindemellett így is sikerült bemutatni az Adáshibát, és felújítottak hat korábban létrehozott produkciót, novemberben pedig három előadásra fogadták a beregszásziak Három nővérét. Az újabb pandémiás leállás miatt azonban nincsenek közvetlen bevételek. Jelenleg 16 millió forint van a Harmadik Színház számláján, mely összeg a 10 millió forintos, Ájlávjú pályázati projektjük (egy zenés darab) februári készre próbálásával és a januári bérek kifizetésével elfogy. Ha nem érkezik tehát 30 millió forintos rendkívüli állami támogatás, akkor a magyar dráma országos hírű színházi műhelye nem tud tovább működni.

Vincze János lapunknak elmondta azt is, hogy június elsejétől az éves támogatási keretet is muszáj a duplájára emelni, mert különben végképp be kell dobniuk a törülközőt. Megtudtuk továbbá, ha minden jól megy, akkor áprilisi nyitással, májusi, júniusi előadásokkal a korábban elmaradt bérletes előadások pótolhatók. Így idén a Harmadik bérlete az Adáshiba, az Ájlávjú, valamint a beregszászi színház, a Nézőművészeti Kft. vendégjátékával megoldható. A Harmadik nem főállású színészei addig is úgy boldogulnak, hogy megpályázzák a Köszönjük Magyarország! és az MMA pályázatait.

Végül az igazgató-rendező így összegzett: „Mindenre van tervünk, összességében optimisták vagyunk, de nem rózsás a helyzet.”