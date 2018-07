Gyorsabban hazaér a baj a hanyag szülőnél

Tíz hétre kell megoldaniuk a nyári szünetben a gyermekfelügyeletet a szülőknek. Ha nincs a közelben segítő nagyszülő vagy rokon, akkor szóba jöhet a költséges táborozás, vagy a még költségesebb bébiszitter. A már iskolás gyermeket nevelő szülők fejében ilyenkor megfordul, mikortól hagyhatják egyedül otthon a csemetét. A szakemberek szerint nem szabad sietni ezzel a döntéssel.

Goldmann-né Fehér Hajnalka gyermekpszichológus szerint 12 éves kor alatt semmiképpen sem tanácsos a gyereket egyedül hagyni, de szakemberként inkább a 14 éves korhatárt jelölné meg. Ebben a koraserdülő korban már a gyerekeknek komoly igényük van az önállóságra és ha a szülő ezt megelőzően jól csinálta a dolgát, akkor a gyerek képes elkészíteni magának egy rántottát, vagy bezárni az ajtót és valamilyen szinten már tud önmagára figyelni, baj esetén pedig segítséget kérni. Ez azonban még nem teszi indokolttá a gyermek egyedül hagyását az ennél fiatalabb korban.

– Az ennél fiatalabb gyermeket nem tanácsos egyedül hagyni, ez ugyanis esetenként szorongást okozhat egy idő után. Persze eleinte még nagy lehet a lelkesedés, hogy a nagyfiú már tud vigyázni a házra, magára, de egyáltalán nem indokolt, hogy ilyen korban kitegyük a gyermeket ilyesminek. Felelőtlenségnek tartom – mondta a gyermekpszichológus. Mint fogalmazott, akár a szomszéd, akár más felnőtt jelenlétével teremteni kell egy minimális biztonságérzetet a gyereknek. A szakember sajnos olyat is hallott már, hogy óvodás korú gyermeket hagytak egyedül otthon. Ez – mint mondta – melegágya annak, hogy a gyermekben egy általános félelemérzet, szorongás alakuljon ki. Túl nagy felelősség még ez neki még akkor is, ha bátran állítja, szívesen marad otthon egyedül.

Régen, az úgynevezett kulcsos gyerekek valóban fesztelenül játszottak a téren, azonban észre kell vennünk, hogy a társadalom megtartó ereje jobb volt, az egy utcában lévő emberek jobban ismerték egymást, sőt, figyeltek is a másikra, ez pedig manapság sajnos egyre kevésbé mondható el.

Angliában jogszabály írja elő a korhatárt

Kanada több államában és Angliában is tilos a gyereket 12 éves kora előtt egyedül hagyni, akár még öt percre is. A szülőnek vagy egy szülő által megbízott felnőttnek mindig vele kell lennie. Magyarországon, ahogy Európa legtöbb országában nincs ilyen konkrét korhatár.

A szülőre van bízva, hogy eldöntse, elég érett-e már a gyerek a hosszabb-rövidebb egyedüllétre. Ha viszont a gyermek emiatt veszélybe kerül, akkor akár gyerekvédelmi eljárás is indulhat a szülővel szemben. A felelősségteljes szülőknek szem előtt kell tartaniuk azt is, hogy öt perc alatt is történhet baj, és nem csak a gyerekkel, hanem azzal a szülővel is, aki „csak leugrott a boltba”. Ha ezalatt az idő alatt történik olyasmi, ami miatt nem ér vissza időben a szülő, az is szorongást okozhat a gyerekben. A gyermekpszichológus szerint a kisebb testvért is inkább a már legalább középiskolás korú, vagy ennél idősebb testvérre tanácsos bízni, hosszabb ideig pedig inkább csak felnőttre.