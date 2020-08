Gyorshajtás: másokat is veszélyeztetünk, és fizetjük a bírságokat

Talán lassan kezd megváltozni az emberek hozzáállása a durva gyorshajtáshoz, s így ma már nem fiatalos jófejkedésnek, vagy vakmerőségnek tartják, hanem mások életével, testi épségével játszó felelőtlenségnek. A rendőrség tájékoztatása szerint azonban még mindig több százmilliót hozunk össze szabálytalankodásból, pedig már a fix traffipaxok is kevesebbet kaszálnak mint korábban.

Néhány évvel ezelőtt indult egy felvilágosító kampány arról, hogy egy-egy száguldással mennyi időt is tudunk nyerni: egy rövid számítással számunkra is kiderül, ha – tegyük fel – Pécset kelet-nyugat irányba szeljük át 80 kilométeres sebességgel, akkor is csupán néhány percet nyerünk, miközben gyakorlatilag át kell hágnunk az összes közlekedési szabályt.

A fenti példa ellenére a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság megyei önkormányzat által tárgyalt beszámolója alapján szomorú kép rajzolódik ki: miközben a megyében található hat mobil traffipaxot mindössze egyharmaddal több ideig használták 2019-ben, közel 180 százalékkal több szabálytalankodót csíptek el, mint egy évvel korábban. (Ezek az eszközök komplex ellenőrzésre is alkalmasak, így nem csupán a gyorshajtás miatt kaphatunk csekket a rendőröktől, bár jellemzően ezekről lehet szó.) Összességében a korábbi, közel hatezer szabálytalanság helyett már 17 ezret követtek el az autósok, a korábbi 119 milliós bírságösszegnek a többszörösét, 405 millió forint büntetést szabtak ki ezen eszközök felvételei alapján.

Úgy tűnik, hogy az autósok megtanulták azokat a helyeket, ahova az út fölé telepített kamerákkal mérnek. Baranyában hét helyen van ilyen eszköz, de az ezeknél megállapított jogsértések számával párhuzamosan a bírságok összege is csökkent: egy év alatt 309 millióról 183 millióra. A rendőrség egyébként a mozgó autós – Mercedes B 220-as civil kocsival történő – mérések során is elcsípte a szabálytalankodókat; nagyjából 50 millió forint bírság származott ebből.

A rendőrségi beszámoló ugyanakkor arra nem tér ki, hogy például a sebességtúllépések milyen mértékűek voltak, vagy milyen arányban vannak más szabálytalanságokkal.

Nyolcszáz sérültet láttak el a mentők

Hiába tudjuk évtizedek óta, hogy a biztonsági öv valóban megóvhatja az életünket, még mindig nem mindenkinek teljesen természetes az, hogy a beszállás után rögtön bekösse az övét. Mint azt nem is olyan régen a Dunántúli Napló is megírta, ebben az évben már nyolc halálos kimenetelű baleset történt Baranya megyében. A balesetet okozók közül öten nem használták a biztonsági övet, a „vétlen” autósok közül pedig hárman – ők mind meghaltak. Egyébiránt a 2019-es esztendőben az azt megelőző évhez képest is tíz százalékkal emelkedett a személyi sérüléssel járó balesetek száma, ezzel együtt 40 százalékkal több volt a halálos kimenetelű baleset is, 22-en haltak meg az utakon. Szintén többen sérültek meg könnyebben és súlyosan a különböző balesetekben, közel nyolcszáz embert kellett ellátniuk az orvosoknak, ittasan pedig majdnem 60-an okoztak valamilyen balesetet, és e tekintetben is kedvezőtlenül alakult a statisztika, mivel ez a szám is emelkedett.