Gyűjtést indított az önkormányzat a faluház újjáépítésére

A szászvári Főtér Kávézó és Étterem a térség egyik kedvelt vendéglátóhelye és közösségi színtere volt. Az épület tetőszerkezete azonban október 8-án leégett, ennek következtében az alsó szinten is jelentős, 160-180 milliós kár keletkezett. A tetőszerkezet újjáépítéséhez 24,8 millió forintra lenne szükség – ehhez kér segítséget most a szászvári önkormányzat.

Ez év tavaszán fejeződött be teljesen a vendéglőként és panzióként is funkcionáló épület felújítása, amely során még otthonosabb, komfortosabb enteriőr, megújult étel- és változatos menükínálat várta az idelátogatókat. Itt főztek az óvodások, iskolások számára is, s innen bonyolították le a felnőtt szociális étkeztetést is – többek között ezért jelentett központi szerepet a helyiek életében. Ezen étkeztetések már másnaptól megoldottak, csakúgy, mint a 15 fő alkalmazott további foglalkoztatása.

Az étterem a kialakításának, helyiségei nagyságának köszönhetően számos közéleti és magánrendezvény helyszínéül is szolgált. Szerették az emberek. Ahogy a falu központjában állt büszkén újjáéledve, úgy az emberek fejében és szívében is ott volt lehetséges helyszínként. Ezért amikor híre ment, hogy „tűz ütött ki a Faluházban”, bizony sokan küszködtek a sírással és álltak döbbenten a történtek előtt.

A hatósági vizsgálatok még javában folynak, de lehetőség van a tetőszerkezet újjáépítésének megkezdésére, amihez az önkormányzat elfogad segítséget. Aki alapanyagot, eszközt tud felajánlani, az jelentkezzen a kapcsolattartók valamelyikénél:

Vidák Krisztina polgármester: 06/30-432-4358

Réder Péter Gábor alpolgármester: 06/30-427-4260

Peilert Béla, a Szászvári Településüzemeltetési Nonprofit Kft. vezetője: 06/30-252-9419

vagy a központi e-mail címen: [email protected]

A pénzbeli felajánlásokat az alábbi számlaszámon lehet megtenni:

Szászvári Középületekért Közalapítvány számlaszáma: 71800068-11104782. A közleményben kérik feltétlenül tüntesse fel: Faluház-tető 2019.