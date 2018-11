Gyűjtést szerveztek, hogy Gáborka eljuthasson Oxfordba

Gáborka 4 évesen, 2010-ben került először a pécsi gyermekonkológiára. Édesanyja, Darabos Edit elmondása alapján akkor a bal mellékvesében és a környező nyirokcsomókban alakult ki a fiúnál a betegség. A daganat és az áttétek kivétele után megfigyelés következett. 2014 januárjában egy kontroll alkalmával kapta a család a rossz hírt, hogy kiújult a daganat és több helyen is áttétek vannak a kisfiú szervezetében. A gyermek lelkiállapota romlott és nehezen viselte a kezeléseket. Az év végén Budapesten őssejt- transzplantáción is átesett.

Egy évvel később, 2015-ben elkezdődött a sugárkezelés, ekkor derült ki az is, hogy Gáborkának csontritkulása van. 2016-ban egy kontroll megint a betegség kiújulását mutatta, az orvosok közölték a szülőkkel, nincs sok remény. A koponyacsontján lévő egyik áttét az agyállománynak azt a részét nyomta, amelyik a légzésért felelős. Ekkor pár hetet adtak neki az orvosok.

A kisfiú ezt megcáfolta, találtak egy kezelést, amit 2016 májustól kapott. Nagyon jó eredményeket értek el két éven keresztül, a lelkiállapota is kezdett javulni. Gáborka jelenleg palliativ kezelést kap, ez azt jelenti, hogy amikor a beteg már nem reagál a gyógyszerekre, igyekeznek a fájdalmait csillapítani. Az infúziós kezelést leállították, mert már nem hatott. Ennek a fiú örült, mert az orvosa megengedte, hogy legyen cicája. Az elmúlt években iskolába kezdett járni, de a kezelések és a legyengült szervezete miatt többször félbe kellett hagynia tanulmányait. Most évet halaszt, jövőre folytatja az iskolát.

A család vár egy Németországi transzplantációra is, ami esélyt, reményt adna a gyógyulásra. Mint azt az édesanyja elmesélte, fia kiskora óta szereti a dinókat. Nemrégen bakancslistát írt, aminek egyik pontja az oxfordi Természetrajzi Múzeum meglátogatása, ahol rengeteg dinócsont van. Az utazás okán szervezett gyűjtést a Jótékony kézművesek nevű oldal.

Vasárnapig van lehetőség licitálni

A Jótékony kézművesek közösségi oldalát olyan kézművesek keltették életre, akik segíteni szeretnének a bajbajutottakon. Szívvel és természetesen kézzel készített munkáikat albumba rendezve kínálják licitálós vásárokra, hogy az eladásból származó teljes bevétellel támogassák a rászorulót. A Gáborkának szánt licitálásra eddig kilencven szebbnél szebb művet töltöttek már fel oldalukra, többek között újságpapírból font angyal, ékszerek, horgolt állatkák, és táskák is találhatóak a kézzel készített tárgyak között. A gyűjtést vasárnap hét órakor zárják, ezután felveszik a kapcsolatot a nyertes licitálókkal, és megírják a számlaszámot is, ahova utalni kell. Az utalás beérkezése után értesítik a kézműveseket, akik felveszik a kapcsolatot a nyertes licitálókkal és megbeszélik a postázás részleteit. A kézművesek nem csak kézzel készített termékeiket ajánlják fel, hanem ezen felül a kézbesítéskor magyarországi címekre a postaköltség kifizetését is vállalják.