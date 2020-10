Gyurcsány Ferenc a pécsi Városházán tárgyalt 

Az elmúlt hetek belső viharai után nem kizárt, hogy Gyurcsány Ferenc eligazítást tarthatott a baloldali polgármesternek.

Informális, nem sajtónyilvános látogatásra érkezett csütörtökön délután a pécsi Városházára Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke. A pártelnök egyedül jött és a főbejáraton ment be az épületbe, miközben Pécs polgármestere, Péterffy Attila a szolgálati autók bejáratánál várta. A DK elnök előtt érkezett meg a pártba nemrég belépett Bognár Szilvia alpolgármester, Zag Gábor és Siposné Bikali Éva DK-s képviselők.

Gyurcsány Ferenc látogatása annak fényében egyáltalán nem meglepő, hogy az elmúlt hetekben egyre súlyosabb – a város szempontjából egészen apró ügyben is – konfliktus bontakozott ki a DK-s alpolgármester és a Péterffy Attila irányította városvezetés között. Baloldali forrásaink szerint azonban valójában nem Péterffy Attila, hanem – vélhetően – az őt is mozgató MSZP-s erők állhatnak a nézeteltérések mögött. A baloldalon egyébként meghatározó kulcsfiguraként emlegetik Nyőgéri Lajos MSZP-s frakcióvezetőt és a volt szocialista parlamenti képviselőt, Kőhegyi Istvánt is.

Gyurcsány Ferenc vizitjének egyik indokaként kézenfekvő magyarázat lehet az is, hogy miközben jelenleg a DK a baloldal vezető ereje, addig a párt Pécsen alulreprezentált az MSZP-vel szemben a különböző pozíciók tekintetében. Emlékezetes, Puch László volt MSZP-s pénztárnok üzlettársából polgármesteri biztos lett, de a szocialista párthoz, illetve pártkörökhöz valamilyen módon köthető személyek kerültek a városi cégek élére.

Információink szerint a cél lehet az is, hogy a fiatal Zag Gábornak, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének politikai szerepét is szeretnék megerősíteni – akár újabb posztra emelve őt -, hogy később őt indíthassák a 2022-es választáson Hoppál Péter fideszes képviselővel szemben.

Gyurcsány egyébként a Pécsi Újság.hu munkatársának a látogatás célját firtató kérdésére nagyon röviden válaszolva csak annyit mondott, hogy „szokott ide járni” és ő „mindenkivel tárgyal”.