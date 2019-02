Ha az időjárás engedi, elkezdhetjük az ültetést

A kerti munkák esetében szinte lehetetlen örök érvényű aktuális munkanaptárat készíteni, ugyanis a különböző teendők ideje mindig az időjárás alakulását követi. Azonban ha nagyon hideget ígér az előrejelzés, jobb, ha időben megvédjük a korán virágzó és gyenge növényeinket, úgy, hogy letakarjuk őket valamilyen ruhaanyaggal.

A zord februári napokban a hőmérséklet a kritikus szintre is csökkenhet, kárt okozva a fagyra érzékeny szőlőtőkék, az őszibarack és a kajszibarack fák termőrügyeiben, ezért ilyenkor ajánlott a metszés megkezdése előtt a rügyvizsgálat. A legmegbízhatóbb eredményt a rügyek metszetének vizsgálata adja: a tömzsi, duzzadó termőrügyet éles késsel hosszában vágjuk fel! Ha a rügy szövetei élénk zöld színűek, akkor nincs ok az aggodalomra, mert károsodás nélkül átvészelték a tél viszontagságait, viszont ha elbarnul, akkor csekély károsodás érte. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a rügyből, kedvező tavaszi időjárás esetén ne fejlődhetne erőteljes hajtás vagy egészséges virág. Viszont, ha a rügy a metsz­lapjának egész felülete elbarnult, akkor ebből termésre már nem nagyon lehet számítani.

A gyümölcsök és zöldségek tekintetében ebben a hónapban, ha az idő is megengedi, elültethetjük a rebarbarát, a tormát, a spárgát és az articsókát is. Valamint, ha már nem fagyos a talaj, az epret is elültethetjük. Ha ribizlit termesztünk, vágjuk le a három évnél öregebb törzseket. A zöldséges kertet ilyenkor kell felásni ahhoz, hogy az időjárás is segíteni tudja a földgöröngyök szétporladását.