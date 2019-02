Ha hihetünk Nikolájnak, hamarosan vége a télnek

Kissé álmosan és ráérősen cammogott ki barlangjából Nikoláj, a Pécsi Állatkert barnamedvéje. Jóízűen elfogyasztotta a számára kihelyezett harapnivalókat, s nem is ment vissza alvóhelyére.

A hagyomány szerint február 2-án a medve kibújik barlangjából, hogy megnézze az árnyékát, s megjósolja az elkövetkezendő napok időjárását. Ha tiszta, derült az idő, és a mackó találkozik az árnyékával, megijed tőle, tudja, hogy még sokáig fog tartani a tél. Ha azonban nem látja meg az árnyékát a borús időjárás miatt, megérzi, hogy a rossz idő enyhülni fog, hamarosan vége a télnek.

A Pécsi Állatkertbe több mint két éve, 2016-ban érkezett Nikoláj, a barna medve. Az, hogy a faj egy példánya ide költözhetett, hiánypótló volt, hiszen az állatkert gyűjteményében 2003-óta nem volt megtalálható ez a népszerű állat. A 2017-es évben, hagyományteremtő szándékkal indították el a Medve Napok elnevezésű programot, melyet idén már harmadik alkalommal rendeztek meg. Az év első nagyobb állatkerti eseménye kicsik és nagyok számára egyaránt népszerű. Ugyan az állatkerti dolgozók elmondása szerint Nikoláj jóslata eddig még nem jött be, de reménykedjünk abban, hogy idén ez megváltozik és valóban vége szakad a zord időnek.

Minden a medvéről szólt a hétvégén

A szombat délelőtt kezdődő rendezvény programelemei mind-mind a medvéhez kötődtek. A Pagony könyvesbolt medvés tematikájú olvasósarokkal készült, a Simon-Kern Méhészet jóvoltából érdekes dolgokat tudhattak meg a kicsik a medve egyik kedvenc csemegéjéről, a mézről. Az orfűi Medvehagyma Ház természetismereti játékokkal készült. A látogatók menetleveleket is kitölthettek, melyek teljesítéséért ajándék járt, a gyerekek Nikoláj rokonaival, a medvefélék családjának világával is megismerkedtek.

Nem maradhattak el a látványetetések sem, a ragadozótúrán segíthettek a vállalkozó kedvűek az állatkert gondozóinak elhelyezni a kifutóban Nikoláj kedvenc csemegéit, majd megismerkedtek az Év Emlősével, a kárpáti hiúzzal is.