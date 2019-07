Ha méhek költöznek hozzánk, méhészt hívjunk és ne rovarirtót

A lakosság nagy része ilyenkor tanácstalan, nem tudja melyik esetben mi a teendő, kit kell értesíteni.

Sok bosszúságot okozhat a padlásra költözött darázs-, illetve méhraj. Míg az előbbi veszélyes és irtható, addig a méh rendkívül hasznos állat, és irtásukat kerülni kell.

Alapvetően arra minden esetben oda kell figyelni, hogy a háziméh védett rovarnak számít. A befogásuk sokkal hasznosabb mint az irtásuk, amitől minden rovarirtó elhatárolódik.

Ezért, ha méhrajt találunk portánkon, először vagy a kataszrófavédelmet, vagy egy ismerős méhészt kell értesíteni. Vannak úgynevezett rajbefogó méhészek is, akik jelzés alapján kimennek az adott területre és begyűjtik a méhrajt. Ha a rajbefogó vállalkozásszerűen végzi tevékenységét, akkor ő kérhet pénzt a munkájáért, de ha egy méhész megy ki, ő általában nem kér semmit, ugyanis ha begyűjti a rajt, abból ő később profitálhat.

May Gábor szentlőrinci méhész, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület megyei szaktanácsadója lapunk kérdésére elmondta, a befogásnak méhegészségügyi oka is van.

– A lényeg, hogy a méhek ne maradjanak szabadon, ne építsenek zugépítményt, ne hozzanak létre külön kolóniát. Mert ha betegek, akkor betegséget tud terjeszteni az általuk gyűjtött méz is – mondta. Hozzátette: a méhek rajzása április végétől június végéig tart, tehát ez az az időszak, amikor méhrajokkal találkozhatunk.

Ezzel ellentétben a darazsak felszaporodása most kezdődik majd, ugyanis ezek nem áttelelő rovarok. Tehát a következőkben fogunk több darazsat látni, ám ezeket sem szabad egyből irtani, ezek között is vannak védett fajok. Így jobban tesszük, ha ebben az esetben is először a szakembernek szólunk.