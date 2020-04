Ha nincs súlyzó, de van gyerek – Élet a koronavírus idején

Néhány héttel ezelőtt tett felhívásunkban továbbra is olyan képeket, felvételeket várunk, amely a gyerekekkel eltöltött közös élményeket, pillanatokat mutatja be az önkéntes karantén idején.

Sok szülőnek okoz fejtörést, hogy az otthonról végzett munka és a háztartás mellett a gyerekekkel is tartalmas, hasznos időt tudjon eltölteni. Szeretnénk bepillantást nyerni azokba a közös foglalkozásokba, amelyek korábban időhiány miatt elképzelhetetlennek tűntek, most viszont, hogy a család több tagja is otthon van, lehetőség van sokféle játékra. Építhetünk, átrendezhetjük a lakást, festhetünk, alkothatunk a gyerekkel, de adhatunk neki olyan feladatokat is, amelyek akár órákra le tudják kötni a figyelmüket. Természetesen nem a videojátékban elért sikerekről, hanem a közös alkotómunkákról, közös játékokról és foglalkozásokról várunk most képeket.

Szentgyörgyváry Péter siklósi várkapitány egy videót küldött, hogy megmutassa egy-egy különleges közös időtöltésüket. A négygyermekes apa most is igyekszik kihasználni minden percet, melyet a családjával tölthet. Amíg persze a Siklósi Vár és az általa vezetett intézmények, művelődési házak zárva tartanak, kevesebbet mozog, ezért otthon kell formában tartania magát. Ha pedig nincs súlyzó, akkor ott vannak a gyerekek, akik tökéletes kiegészítői a testedzésnek. A videót IDE KATTINTVA nézheti meg.