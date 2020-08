Hagyományőrzők között fedezték fel a látogatók a siklósi várat

A hétvégén ismét életre keltek a történelmi falak a siklósi várban, az ország számos pontjáról érkezett hagyományőrző csapatok ezúttal is benépesítették a várat a fesztivál idejére.

Az idei várfesztivál is nagyon népszerű volt a helyiek és a távolabbról érkezők körében. A diákmunkások külön figyeltek arra, hogy a rendezvény helyszínén egyszerre ötszáz főnél több résztvevő ne tartózkodjon, de aki esetleg várakozott arra, hogy bejusson, annak sem kellett unatkoznia, hiszen a vár előtt a hagyományőrző csapatok keresztény- és török táborokba invitálták őket. Hastáncbemutatóval és ingyenes lovaglási lehetőséggel kedveskedtek a látogatók számára.

– Nagyon örültünk, hogy ennyien ellátogattak a várba, hiszen ebben az évben is igyekeztük a legjobb programokat összeállítani erre a két napra

– mondta Szentgyörgyváry Péter várkapitány. Siklós idei legnagyobb rendezvénye szombaton a hagyományos felvonulással startolt el, majd többek között a Langaléta Garabonciások gólyalábasai, a Pavane zászlóforgatók, a Haramza testvérek, solymászok, bűvészek kápráztatták el a közönséget, miközben a történelmi korokat idézve közel kétszáz hagyományőrzővel találkozhattak a nézők.

A várfesztivál hagyományos, a legnagyobb érdeklődés mellett megrendezett programja, a várostrom sem maradt el, sőt, az idén több nagy csatajelenetet is láthatott a közönség. Az ütközetek történelmi kronológiai sorrendben zajlottak, szombaton délután a keresztény csapatok ostromolták a török kézen lévő várat, viszont itt a törökök visszaverték őket, majd kaptak egy jelzést, hogy induljanak Nagyharsányba, ahová ténylegesen is átvonultak a hagyományőrzők egy nagyobb ütközetre. Itt egyébként a szoborparkban a Harsányi-hegyi csata 333. évfordulójának megemlékezésének keretében láthattak harcászati bemutatót a résztvevők. A keresztény csapatok a Harsányi-hegyi csata győzelmét követően vasárnap visszafoglalták a török kézről a siklósi várat, ebben a harcban egyébként maga a siklósi várkapitány is részt vett.