Hagyományt teremtenek a gyümölcsfesztivállal

Gyümölcsfesztivált tartanak az idén első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal a településen. Múlt péntekig jelentkezhettek mindazok – őstermelők, magánszemélyek, vállalkozók, kistermelők stb. –, akik szeretnék a rendezvényen bemutatni saját termesztésű gyümölcseiket illetve saját készítésű gyümölcstermékeiket.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A fesztivál ugyanis kiállításnak, vásárnak és versenynek is helyet ad egyszerre – lekvárokat, szörpöket, gyümölcsleveket, aszalványokat, pálinkákat és borokat is be lehetett nevezni a megmérettetésre. A kiállítóknak az önkormányzat által biztosított standokon nyílik majd lehetőségük termékeik bemutatására.

Az első Ligeti Gyümölcsfesztivált augusztus 11-én tartják, a rendezvényen egyebek mellett kézművesvásár, kosárfonó népművész bemutató, szalmastrand, kemencés ételek sokasága, valamint színvonalas kulturális műsorok várják az érdeklődőket. A kisebbeknek a nap folyamán népi játékok kipróbálására, pónilovaglásra is lesz lehetőségük. A fesztiválon sztárvendégként fellép majd Koós János és Dékány Sarolta.