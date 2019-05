Hajdú válik belőlük

Rendkívüli történelemórák keretében ismerteti meg a szigetvári Zrínyi Miklós Hagyományőrző Egyesület a tizenhat–tizenhetedik századi fegyverekkel, korabeli viselettel a baranyai általános iskolásokat.

Horváth Róbert, az egyesület vezetője lapunk kérdésére elmondta, még tavaly, a Zrínyi-napok alkalmával Nagy Csaba országgyűlési képviselő segítségével találkozott Fekete Péter kultúráért felelős államtitkárral, aki megígérte neki, hogy támogatja az egyesületet a történelemórák megtartásában.

A projekt el is kezdődött, amelynek kapcsán két egyesületi tag látogat el a Szigetvári Tankerületi Központ néhány iskolájába. Az interaktív órán bemutatják a gyerekeknek többek között a szablyát, a fokost, az intézmény területén kívül pedig tüzérségi bemutatót is láthatnak a tanulók, ahol az ágyú és a különböző lőfegyverek működését is megismerik. A tanulók fel is próbálhatják a korabeli ruhákat, így janicsár és hajdú válhat néhány percre az önként jelentkezőkből.

Ezután egy tesztet kell kitölteniük, amelyben számot adhatnak megszerzett tudásukról, a legjobban teljesítőket jutalomban részesítik. A program nagyon népszerű a diákok körében, élvezettel hallgatják a hagyományőrzők beszámolóit.

Több mint tizenkét iskolába látogatnak el az egyesület tagjai, Nagydobszán, Mozsgón és Hobolban is voltak már, a jövőben tervben van még Szentlászló és Almamellék is.