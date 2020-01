Hajrá Pécs! – így szavaztak olvasóink

Majdnem félezren mondták el véleményüket azon a szavazáson, ahol a PVSK férfi kosarasainak jövőjével kapcsolatosan kérdeztük olvasóinkat.

A legtöbben, azaz a voksolók 47 százaléka nem nézi, ki vezeti a csapatot, csak szurkol a pécsi színekben játszó kosarasoknak.

A szavazók 21 százaléka kiállt Csirke Ferenc mellett, míg 16 százalékuk úgy látta, hogy felemelkedés következhet. Az is érdekes, hogy ugyanennyien gondolták azt is, hogy a rossz szereplés az edzőváltás után is folytatódhat.