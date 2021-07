Hamarosan elkészül a játszótér Oldon

Több pályázatot is nyert az elmúlt időszakban Old, a fejlesztések pedig mind a lakosság javát szolgálják.

Belügyminisztériumi pályázaton nyert támogatásból nemrégiben elkészült két útszakasz felújítása a Béke és a Dankó utcában. Mint azt Kosztics Krisztián polgármester elmondta, nagyon rossz állapotban voltak már az utak ezekben az utcákban, a gépjárművek nehezen közlekedtek rajta, így nagyon örültek, hogy a felújítás megvalósulhatott, melynek átadásán Hargitai János országgyűlési képviselő is részt vett.

A községvezető elmondta, ezen kívül tavaly a Magyar Falu Program keretében is nyertek 3,8 millió forintot játszótér építésére. Mivel eddig nem volt játszótér a faluban, így ezt is nagy örömmel fogadták, és a kivitelező heteken belül el is készül a játszóeszközök kihelyezésével. Szintén a Magyar Falu Programban nyert forrásból indulhatott el a településen a falugondnoki szolgálat, és egy új falubuszt vásároltak az elnyert összegből.

Két több száz millió forintos pályázatot is nyert az oldi önkormányzat korábban. Az európai uniós forrású szegregációs projekt keretében öt család számára újítanak fel lakásokat, ezen kívül a programba bevont lakók számára foglalkozásokat, képzéseket biztosítanak. Egyebek mellett takarító, targoncakezelő és kertész képzéseken vehetnek részt az itt élők. A programokat a pandémia megakasztotta, de most a korlátozások enyhítésével lehetőség nyílik a fejlesztő, kompetencianövelő foglalkozásokra is.

A további tervekről a polgármester elmondta, most ezeket a folyamatban lévő beruházásokat szeretné megvalósítani, véghezvinni, de a későbbiekben a polgármesteri hivatal épületének felújítására is szeretne forrást nyerni, ugyanis a nyílászárók már nagyon rossz állapotban vannak.