Hamarosan felépítik az új csarnokot Mohácson

Az iskolai testnevelés, valamint az utánpótlás-nevelés céljait szolgáló új tornacsarnok épül a Kórház utcában, a Kisfaludy Károly Gimnázium mögött. A mintegy 900 millió forintba kerülő létesítmény kialakítása már a küszöbön áll, jelenleg a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás zajlik.

Az új csarnok „C” típusú lesz, amelynek szabványos mérete 25 x 45 méter. A létesítményben a szomszédságában található gimnázium testnevelésóráit tarthatják majd, de alkalmas lesz kézilabda-, labdarúgó-utánpótlás-nevelés céljára és egyéb egyesületi, valamint tömegsport-rendezvények megtartására is. Szabványos kézilabda- és futsalpályával rendelkeznek, ezen kívül több kosár-illetve röplabdapálya is helyet kaphat benne, s egyszerre három csoport párhuzamos testnevelésórájának megtartására is alkalmasak. Az iskola mögötti területen felépülő, 885 millió forint tervezett összköltségű létesítményben három részre osztható küzdőtér, öltözők, vizesblokkok és kiszolgáló helyiségek kapnak helyet.

A beruházás az állami támogatással létrejövő sportberuházásokat felügyelő és bonyolító Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-vel megkötött konzorciumi megállapodásnak köszönhetően valósulhat meg, a szükséges telket és a külső közműellátást az önkormányzat biztosítja. Jelenleg az építésre kiírt közbeszerzési eljárás folyamata zajlik.