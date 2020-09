Hamburgeresként ő volt a legelső

Újra megnyit Pécs belvárosában a Mézes Mackó, ami huszonkét évvel ezelőtt a Király utcában, majd később a megyeháza alján üzemelt.

– Akkor még Magyarországon nem volt hamburgeres, mi voltunk az elsők Pécsen és talán Magyarországon. Az első négy évben nem volt olyan nap, hogy 1500 hamburgert ne adtunk volna el, volt hogy a Színház téren állt a sor – mesélt a kezdetekről Tihanyvári László.

A nyitás sem volt zökkenőmentes. 1988. március elsején a Mézes Mackó megnyitotta kapuit a Széchenyi téren, a tulajdonos kirakta az amerikai zászlót. Nem meglepő, hogy a szocialista rendszerben ezt a városvezetők nem nézhették jó szemmel, meginvitálták egy kis beszélgetésre. Tihanyvári László elmagyarázta, hogy a hamburger egy amerikai brend, emiatt rakta ki a zászlót.

1994-ben megérkezett a vetélytársa, a McDonalds. A tulajdonos úgy érezte, a Mézes Mackó kinőtte magát, kicsi lett az üzlet, ahol 18-an dolgoztak, három műszakban. Másrészt be akarta mutatni, mi a különbség az amerikai és a magyar hamburger között, így költöztek a megyeháza alsó részére. Egy idő után a városvezetés emelni akart az akkori magas, 700 ezer forintos bérleti díjon, így úgy döntött bezár.

– Tizenhat év alatt 10 millió hamburgert adtunk el. Negyven féléből választhattak a vendégeink, volt ananászos, körözött. A zsemlét saját pék készítette, ez most is így lesz. Negyvenhat éve vagyok a szakmában, volt meleg konyhás éttermem Kozármislenyben, egyetemi büfét üzemeltettem a tanárképzőn, de a szívem csücske a Mézes Mackó volt, ami most visszatér a városba – tette hozzá Tihanyvári László.

Képünk illusztráció.