Hámori József legendákat etet és itat

Az ajtón belépve négy fekete és egy fehér koporsó fogad az Oliver! musicalból. Arrébb az Úrhatnám polgár spéci talicskája. A Pécsi Nemzeti kellékes tárházában járok és Hámori Józseffel, azaz Muszival beszélgetek, aki 45 éve kezdte a színpadi tárgyak gyártását, becenevét pedig Muszorgszkijjal való hasonlóságának köszönheti.

– Nekem a díszletekről, a különböző kisebb kellékekről szól az életem. Nem bántam meg soha, hihetetlen, hogy milyen hírességeket, Kossuth- és Jászai-díjas rendezőket és színészeket ismertem itt meg.

– Milyen hírességeket?

– Hát amikor kezdtem, Sík Ferenc volt a főrendező és itt játszott Holl Pisti, Péter, Gizi, Pásztor Erzsi, Kézdy György, meg Bán Laci bácsi. Nem sokkal később pedig nagy élmény volt számomra, hogy Sándor Pál rendezte a PNSZ-ben Hauptmanntól A patkányokat.

– Mi tartotta itt négy évtizeden át?

– Mindig szerettem a csavargó életet, és az első harminc évben rengeteget utazott a társulat, főként a régióban. Volt olyan, hogy még a fizetésemet és a váltó ruhámat is úgy hozták utánam a vidéki helyszínre. S eleinte megtörtént az is, hogy egy nap öt előadást kellett felszerelni. Havonta pedig olykor 25–30 előadásunk is volt.

– Így megy ez napjainkban is?

– Nekem csak azért nem, mert öt éve műtöttek a szívemmel, és most „levezető munkán” vagyok, a következő évad elejétől pedig nyugdíjas leszek.

– Mi a leggyakoribb kérdés a kellékeshez?

– Az ismerősök többnyire arra kíváncsiak, mit esznek és isznak a színészek a színpadon. Nos, alkohol nincs, soha nem is volt, a konyakot például teával helyettesítjük. Azért emlékszem olyanra is, hogy a Tettyén, nyári színházban megittak egy demizson bort a pódiumon, de ahhoz külön tanácsi engedélyt kellett előzetesen kérni. Az ételek egy része is dísz, amit valódi falatokkal körítünk. Ma már cigizni is tilos, gyógynövény dohányt még használhatunk, de meggyújtani azt sem szabad.

– És a legemlékezetesebb színdarab?

– A legelső, Shakespeare-től a Dupla vagy semmi, Sík Ferenc rendezésében. Egyébként minden új bemutatónak van olyan eleme, ami emlékezetes marad, mert különösen sokat kell küszködnünk vele.

– Otthon is ezermester?

– Berkesden élünk, a hobbikertünk és nagy gyümölcsösünk foglal le elsősorban.