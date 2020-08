Hangos motorzúgás borította be a pécsi sportcsarnok környékét

Szombaton hangos motorzúgás borította be Uránvárost, a Lauber Dezső Sportcsarnok környékét – az első alkalommal megrendezett Pécsi Autósport Fesztivál keretében rótták a köröket az autók és a motorok.

A Pécsi Szlalom Team úgy gondolta, az idén elmaradt Mecsek Rally miatt ne maradjon a város motorzúgás és benzingőz nélkül, így hagyományteremtő céllal rendezték meg a családoknak is kellemes, egyben izgalmas programot.

– Egy fesztiválszerű rendezvényt terveztünk, amelyben partner volt a PSN Zrt – mondta Király Gábor rendezvényvezető. – A fesztivál fő programja a Sopia NET szlalomverseny a KGÉP kupáért, ami a szlalom-versenysorozatunk második futama, de arra gondoltunk, hogy ne csak az autóversenyzők és az autósport iránt érdeklődők érezzék jól magukat, hanem mindenki más is, ezért kísérő programokat szerveztünk.

Délelőtt tűzoltó- és rendőrségi bemutató zajlott, a gyerekeknek kerékpáros szlalomversenyt rendeztek, s őket légvár, körhinta is várta. Mindeközben a Lauber Dezső Sportcsarnokban – mintegy sportágválasztó gyanánt – focit, kézilabdát és lézeres lövészetet is kipróbálhattak az érdeklődő fiatalok. Kora délután Bátor Zoltán motoros kaszkadőr kápráztatta el a közönséget, illetve szintén nagy sikere volt a bicikliseknek is: az autóverseny-pályán a PSN Zrt. meghívására érkezett kerékpáros szakosztályok tagjai versenyeztek.

A szervező elmondta, várakozásokon felülmúlóan sikerült a rendezvény, hiszen nagyon sok nézője volt a versenyeknek és bemutatóknak, emellett pedig biztonságosan, mindenki megelégedésére zajlottak a programok.