Hangosak és sok piszkot hagynak maguk után a varjak

Zavaró a városban a varjak jenléte, hangosak és rengeteg piszkot hagynak maguk után – panaszolják olvasóink. A madarak riasztását a korábbi években megszokott módon és helyeken idén is elvégzi az önkormányzat.

– Rengeteg a varjú kertvárosban, van, ahol a zöldterületeket teljesen ellepik a fekete madarak – panaszolta a Postabontásban a minap egy olvasónk. Az észrevételhez többen csatlakoztak, megerősítve, hogy zavaró a madarak hangos károgása. Az is gond, hogy sok piszkot hagynak maguk után, főként a hulladéktárolók környékén.

A Biokom Nkft. elmondta, hogy egy-egy szezonban rendszerint öt–tíz bejelentést kapnak a varjak miatt.

– A városban a legkritikusabb hely egyértelműen a Nagy Imre út, Lahti utca és Malomvölgyi út közötti szakasz – közölték.

Kérdésünkre, miszerint mennyire bizonyultak hatékonynak az elmúlt évek intézkedései, Nagy Ervin, a Biokom Nkft. főkertésze elmondta, a hatóság által engedélyezett intézkedések tartalma nem lehetett több, mint hogy az egyébként védett varjak által okozott közegészségügyi veszélyeztetést minimalizálják.

Az engedélyezett módszerekkel, a fészkek, fészekkezdemények eltávolításával ezt részben sikerült megvalósítani. A madarakat azonban ezzel az eljárással valójában nem lehet távol tartani egy-egy helyszíntől. – A védendő objektumok – azaz járda, parkoló, padok, játszótéri elemek – fölött ugyan most nincs közvetlen veszélyeztetést jelentő fészek, ezek eltávolítását engedélyezte a Környezetvédelmi Hatóság, és ezek eltávolítása minden évben meg is történik, de a madarak attól még továbbra is ezen objektumok fölé ülnek pihenni – vázolta a helyzetet a főkertész.

Hangsúlyozva, hogy az önkormányzat erre a szezonra is megkérte a madarak riasztására az engedélyt. A költési időszakban – ami februártól májusig tart – idén is végzik majd a kapcsolódó munkákat, azaz a fészekkezdemények eltávolítását. A tevékenységgel érinthető területek az engedélyben meghatározottak – ezek megegyeznek a korábbi években kezelt részekkel, azaz idén is dolgoznak majd többek között a Nagy Imre, az Aidinger úton, a Zsuzsanna utcában, az Indóház téren és a Littke József utcában.