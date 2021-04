Hangosak és szemetelnek is a varjak

Amióta a kertvárosi kiserdőt kivágták, azaz a varjak addigi élőhelyét megszüntették, minden évben több alkalommal is jelzik a városban élők a károgó madarakkal kapcsolatos kifogásaikat, írta olvasónk

Ezt ne hagyja ki! A Demokratikus Koalícióval jönne a fizetős egészségügy

A varjak hangosak és szemetelnek. Tudja mindenki, és sajnos sokan vagyunk, akik ezt nap mint nap tapasztaljuk is, és szenvedünk is tőle. Amit nem értek, az az, hogy miért fontosabb a hangos és szemetelő állatok védelme, mint az emberek nyugalma?

Amúgy is nagyon nehéz időket élünk a járvány miatt, az átlagosnál sokkal több időt töltünk otthonainkban, vágynánk ilyenkor a nyugalomra. Ehelyett a madarak károgását hallgatjuk naphosszat. A vasútállomásnál is buszra vártam a minap – ott is tele volt varjakkal a terület, és az ürüléküket győztük mi, utasok kerülgetni. Nem is értem, hogy a közeli hivatalban dolgozók hogy tudnak ilyen hangzavarban koncentrálni a munkájukra.

Úgy gondolom, az emberek nyugalmát mindenképp előtérbe kellene helyezni. Látható, hogy az évek során a helyzet semmit nem javult, ami felveti a kérdést, hogy vajon tudják-e valaha megnyugtatóan kezelni ezt a problémát a szakemberek.

Mindezek mellett a galambok is külön figyelmet érdemelnének, hiszen azok száma is egyre csak növekszik – legalábbis nagyon úgy tűnik. Legutóbb egy élelmiszerüzlet előtt, közvetlenül a bejáratnál kellett a guanót kerülgetni – az eladó hölgy mondta is, hogy hiába takarít minden nap, semmit nem ér. A galambok nem tágítanak. A régi, szép épületek homlokzatát is érdemes megnézni – tönkreteszik azt is a madarak. Erre is mindenképp időszerű lenne végre megoldást találni.

Név és cím a szerkesztőségben