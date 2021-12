Hargitai: jön a tizenharmadik havi nyugdíj, emelkedik a minimálbér

Ezt ne hagyja ki! Kövér László: a közös kultúrkincsünk van veszélyben

Sajtótájékoztatón számolt be arról Hargitai János, országgyűlési képviselő, hogy Magyarországon erőteljes a gazdasági növekedés, a nyugdíjasok most nyolcvanezer forint nyugdíjprémiumot kaptak, ráadásul februárban már a teljes tizenharmadik havi nyugdíjat is kifizeti számukra a magyar kormány.

– Azt a tizenharmadik havi nyugdíjat, amivel a nyugdíjasok rendelkeztek, amit elvettek tőlük a szocialisták egy másik gazdasági helyzetben, azt most egy hasonló környezetben, egy gazdaságilag instabil környezetben a Fidesz kormány mégis visszaépít, mert képes erre a magyar gazdaság – vélekedett Hargitai János. A fiataloknak is kedveznek, hiszen a 25 év alattiaknak januártól nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. A minimálbér is emelkedik, hiszen január 1-től 200 ezer forint lesz, míg a szakmunkásokat érintő minimálbér 260 ezer forint. A sajtótájékoztató során az is kiderült, hogy népszavazás lesz a gyermekvédelemmel kapcsolatos kérdésekben.