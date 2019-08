Harkányi, siklósi vendéglátósok nosztalgiáztak

A 70-es és a 80-as években együtt dolgozó harkányi és siklósi vendéglátósok tartottak tegnap délben egy nosztalgia összejövetelt a siklósi Takács Pince Panzióban.

– Egy szűkebb baráti találkozó alkalmával felvetődött, hogy mi lenne, ha egy kicsit többen is összejönnénk, akik itt dolgoztunk a környéken. A gondolatot elhatározás követte és megszerveztük a találkozót, körülbelül hetven emberre számítunk, hiszen mindenki nagyon örült a lehetőségnek. Nagy boldogság mindenkinek, hogy 30-40 év után újra láthatjuk egymást – mondta Szilovics Attila, a találkozó szervezője. Ő maga az egykor híres, patinás Napsugár Étteremben és a Baranya Hotelben dolgozott, ma külföldön él, de minden évben szán arra időt, hogy az egykori munkatársait, barátait meglátogassa. Mint mondta, az itt lévők többsége szintén a Napsugár Étteremben dolgozott, amely mellett ma már a legtöbben fájó szívvel mennek el, hiszen az épület évek óta üresen áll, romlik az állapota.

De mellettük voltak itt a Baranya Hotel, a Bányász Étterem, a Siklósi Vár, a Zöldkert Vendéglő egykori dolgozói, szakácsok, eladók, felszolgálók. Sokan maradtak a szakmában, de olyanok is vannak, akik már mással foglalkoznak.

Dani Tibor 1985-ig felszolgáló volt a Napsugárban, Harkányban tanulta ki a szakmát, most Pécsett, a Kikelet Étteremben dolgozik. Mint mondta, bizsergető érzés ennyi régi ismerőssel és baráttal találkozni. Az eltelt 30 évben nem is igen találkozott az egykori kollégákkal, ezért örömmel jött el a találkozóra.

Ács Béla 1974. óta tanított a Pécsi Kereskedelmi és Vendéglátó Szakiskolában, úgyhogy a társaság nagy részét közelebbről is ismeri.– Ez egy olyan szakma, ahol abszolút emberközelinek kell lenni, hiszen bejön az étterembe ide egy vadidegen ember, akit el kell látni étellel, itallal és hogy jól is érezze magát, azért nekünk tennünk kell. Akik most ide eljöttek, azok valamennyien letették a névjegyüket a szakmában – mondta Ács Béla. Hozzátette, ő maga sokakkal tartja a kapcsolatot, nemcsak szakmai, hanem baráti értelemben is. Sokan kijárnak hozzá Pellérdre a barátai közül.