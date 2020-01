Harminc éve szabadon: kiállítás nyílt az elnyomásról Pécsett

Bepillanthatunk a kommunista diktatúra világába, fényképfelvételekkel, idézettekkel visszatekinthetünk a 30 évvel ezelőtti rendszerváltás időszakára is a Csontváry Múzeumban pénteken nyílt tárlaton.

Hazánk és Közép-Európa függetlenségének visszanyerésére, az elnyomók, a szovjetek kiűzésére, a demokrácia kivívására emlékező, két évig tartó rendezvénysorozatot tavaly indította el a kormány. Szimbolikusan március 15-én, hiszen 1989-ben ezen a napon százezres ellenzéki tüntetés volt az elnyomás ellen. A végpont pedig 2021. június 19-re esik: ekkor lesz a 30. évfordulója annak, hogy az utolsó szovjet katona is elhagyta Magyarországot. Ennek az eseménysornak részeként érkezett Pécsre a 30 éve szabadon című időszaki kiállítás.

Balogh Gábor, a Terror Háza Múzeum történésze a tárlat pécsi megnyitóján beszélt arról, hogy milyen politikai változások történtek az 1980-as években az Egyesült Államokban és a Szovjetunióban, amelyek hozzájárultak a diktatúra bukásához, ám azt is leszögezte, hogy mindehhez elengedhetetlen volt az emberi tényező is. Ennek kapcsán felelevenítette a Kelet-Európában, az 1953-ban, az 1956-ban, 1968-an és a 80-as években történt megmozdulásokat, forradalmakat is.

Az esemény megnyitóján részt vett P. Horváth Tamás, a balliberális önkormányzat kulturális bizottságának elnöke is, de az MSZP-DK által támogatott Péterffy Attila polgármesternek – a bizottsági elnök szerint – „más elfoglaltsága támadt”.

A kiállítás időrendi sorrendben, tablókon keresztül mutatja, hogy hazánk miként rázta le a kommunista diktatúrát, a politikai terrort, amely a magyarokat megfosztotta a szabadságuktól. Megmutatja a megfélemlítést, az egyházak és tanításaik üldöztetését, ezzel párhuzamosan pedig az ellenzéki tüntetéséket is, ízelítőt ad a kelet-európai országokban történt megmozdulásokról is. Felidézi azokat a fontos történelmi eseményeket is, amelyek a rendszerváltás utáni évtizedekben meghatározóak voltak, így az uniós csatlakozásunkat, vagy éppen a Visegrádi Négyek szövetségét.

A tárlat a „30 éve szabadon” Emlékbizottság megbízásából jött létre. Az első tablókiállítást tavaly június 16-án rendezték meg, mert 1989-ben ezen a napon temették újra Nagy Imrét és társait, s ekkor mondott beszédet Orbán Viktor szabad választásokat és a szovjet csapatok kivonását követelve.

A kiállítás január 26-ig tekinthető meg keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között a Csontváry Múzeumban (Pécs, Janus Pannonius u. 11.).