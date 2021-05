Harmincöt templom újulhat meg most

A magyar templomfelújítási program keretében 510 millió forint értékben 28 településen 35 templom újul meg Baranya megyében – jelentette be Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken Pécsett.

Soltész Miklós államtitkár bejelentése szerint a megyében több mint félmilliárd forint értékben zajlanak majd munkálatok, amelyek 35 templomot érintenek. Ezek között tizenhét katolikus, tizennégy református, kettő evangélikus, egy baptista és egy szerb ortodox templom található.

Kifejtette, a tisztán állami forrásokból meginduló, a Kárpát-medence magyar lakta vidékeit érintő program a keresztény közösségeket, a hitéletet szolgálja. A következő időszakban 26 milliárd forintból 1800, köztük négyszáz határon túli templomban valósítanak meg fejlesztéseket.

– A beruházások a közösségi célok mellett segítik a gazdaság újraindítását az egyházi ingatlanokat övező térségekben, hiszen hazai cégek és munkások kaphatnak szerepet a kivitelezésben, fogalmazott az államtitkár.

Hozzátette, az egyházaknak juttatott kormányzati forrásokkal a kabinet meg kívánja erősíteni a felekezeteket, amelyek közösséget építenek és értéket teremtenek a hiten keresztül.

– Ez azért is fontos, mert mind a migráció, mind a liberalizmus diktatórikus jellege, a genderelmélet felerősödése komoly veszélyeket jelent a magyar társadalomra.

Hoppál Péter fideszes ország­gyűlési képviselő azt mondta, ideális kormányzást csak Platón mert megfogalmazni.

– Mi nem merészelünk olyat mondani, hogy egy ideális kormányzásnak vagyunk a munkatársai, de mindenki törekszik arra, hogy hatékony legyen. Az a leg­ideálisabb helyzet, amikor a hétköznapi emberek számára érzékelhető az, hogy az élet sok-sok területén jelen van a kormányzat támogatása. Ilyen például a családok támogatása, a munkahelyek megőrzésének támogatása, az egészségügy, az oktatás és más nagy rendszerek fejlesztése is. Mindezek mellett azonban fontos az egyházi közösségek megerősítése, az általuk vállalt feladatok támogatására is figyelmet kell fordítani. 2002 és 2010 között ez egyáltalán nem így volt, olyannyira nem, hogy az akkori kormányzat a törvény által előírt normatív támogatást sem adta meg például az egyházi iskoláknak, így különböztetve meg magyar állampolgárokat.

A nemzeti oldal képviselője felidézte, a református egyház, kuruc módon, perre ment akkor az állammal. Ilyen világ volt akkor, több évvel a rendszerváltás után. Az utóbbi tíz évben azonban a kabinet kiemelten kezeli a területet. A templomok, egyházi épületek felújításával nemcsak a templomba járók, a magukat valamelyik felekezethez sorolók járnak jól, hanem a társadalom, a helyi közösségek egésze is, tekintve, hogy a településükön újul meg egy-egy szép épület.

A kereszténydemokrata politikus, Hargitai János, Mohács és térségének országgyűlési képviselője örömtelinek nevezte, hogy a felújítások a magyar gazdaság által kitermelt források segítségével történhetnek meg Kelet-Baranya tizenkét templomában. Köztük az erdősmecskei szerb ortodox templom is, amely mögött ugyan már nem áll közösség, viszont nagyon fontos megőrizni a szakrális örökségüket. Hozzátette, Mohács és térsége a magyarországi nemzetiségek által lakott világ fővárosa, akiknek igen ambiciózus vezetői vannak. Örömteli, hogy az általuk jelzett igényeket teljesítve, harminchárom út menti kereszt is megújulhat a mohácsi választókerületben.

Hargitai János arra biztatta a települések vezetőit, hogy pályázzanak, számos lehetőség áll rendelkezésükre, s előbb-utóbb meg is érkeznek a kívánt források, mert a gazdaság megtermeli az ehhez szükséges javakat.

Nagy Csaba Szigetvár és térségének országgyűlési képviselője azt mondta, Nyugat-Baranyában 147 millió forint értékben újulnak meg egyházi ingatlanok. A program kapcsán kiemelte, Magyarország szerencsés helyzetben van, hogy még egy gazdasági krízis idején is saját, állami forrásokat tud fordítani szakrális értékek megújítására.

Őri László, a megyei közgyűlés elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a megyébe és Pécsre tízmilliárdos nagyságrendben érkeztek források egyházi ingatlanok felújítására. Azt mondta, a templomfelújítási program keretében most odaítélt támogatásokkal közösségeket erősítő beruházások jönnek létre.