Három baranyai is döntős lett az Év Fája versenyen

A mesebeli galagonya merengése: „Úgy emlékszem, én mindig is itt voltam. A néhai szomszédom, az öreg tölgy szerint egy török amulett-tasakban érkeztem mag formájában valahonnan messzi-messzi vidékről. Ők varázsszerként terjesztették az összes galagonya-rokonomat, hiszen tudták, hogy már az ókori görögök, aztán a rómaiak is a virágzó ágaimmal díszítették a menyasszonyukat, a nászágyakat, a bölcsőt, hogy a különböző rossz szellemeket elkergessék a környezetükből.

Amióta a törökök kivonultak, jöttek mentek az idegen hódítók. Legjobban az erre portyázó kurucokat kedveltem, ők sokszor megpihentek a közelemben, siklósi vár felé haladva, és a Tenkes kapitányát emlegették suttogva.

Amikor Mária Terézia volt az uralkodó, svábok beszélgettek körülöttem. Tőlük tudtam meg az értékemet, mert ők bezzeg sokoldalúan felhasználták minden részemet: Fiatal levelemet nyersen salátába, virágaimat borok és likőrök ízesítéséhez használták fel. Gyümölcsömből zselét, lekvárt főztek, de nyersen is fogyaszthattak, ezt is kinéztem belőlük.

Legnépszerűbb azonban a 19. század végén akkor voltam, amikor rájöttek, hogy termésemből bort is készíthetnek! A Zsályaliget nemrég körülölelt engem, ezért sok vidám gyermek és büszkeléptű felnőtt gyakran meg tud csodálni. Érzem, a szeretetük még sokáig fog éltetni!”

