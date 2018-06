Három országból, öt városból érkeztek a vendégek Szigetvárra

A 2010-ben alakult Székelyföld Szerelmesei Egyesület az erdélyi, székelyföldi és a magyar emberek kapcsolatának erősítése miatt minden évben közgyűlést és találkozót tart. Idén Szigetváron rendezték meg a háromnapos eseményt.

Tartalmasan telt a múlt hétvége a Székelyföld Szerelmesei Egyesület tagjai számára. Minden évben máshol tartják meg közgyűlésüket, most Szigetváron volt a sor, így a baranyai városban rendezték június 22. és 24. között tizenegyedik közgyűlésüket. Három országból, öt városból érkeztek a vendégek, Topolyáról, Dunaharasztiból, Gyergyószentmiklósról, Körösladányból és természetesen Szigetvárról is.

Szombat délelőtt az Abaligeti-barlangba látogattak el a tagok, majd a szigetvári Vigadóban színvonalas népdal- és nótaesten vehettek részt, melyen fellépett Bartis Erzsébet csángó népdalénekes, Rákosi László nótaénekes, valamint a szigetvári Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola diákjai is. Vasárnap a szigetvári várat tekintették meg a vendégek, ezután a fesztivál zárásaként mise és zászlószentelés következett.

Az egyesület karitatív tevékenysége jelentős: számos rászorulón segítettek az elmúlt évben. A szigetvári tagok adományaiból karácsony előtt megajándékozták az egyik helybeli általános iskola tizenhat nehéz körülmények között élő tanulóját és a családok átmeneti szállásán élőknek is kedveskedtek. Az egyesület elnökét, Dr. Aracsi Józsefet Szigetvár díszpolgárává választották. Az idei évben is folytatják az adományozást Szigetváron, ezúttal az Istvánffy Miklós Általános Iskola rászoruló diákjait is meglepik.