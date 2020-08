Háromoldalas listát kaptak a tanszerekről

Beköszöntött az augusztus, elkezdődött a felkészülés az iskolakezdésre. A papírboltok már hirdetik az iskolaszereket, a statisztikák szerint a karácsony után a július és szeptember közötti időszak a második legnagyobb vásárlási szezon.

Háromoldalas listát kapott a beszerzendő tanszerekről a pécsi anyuka, akinek kisfia szeptemberben kezdi az első osztályt egy pécsi, belvárosi általános iskolában. A szükséges felszerelések között szerepeltek füzetek, íróeszközök, az iskolatáska, és testnevelési felszerelés is, de több olyan eszközt is kérnek az iskolában, mely első hallásra feleslegesnek tűnhet a szülők számára. Így vélekedett egy általunk megkérdezett papírbolt eladója is, aki mint mondta, évről évre egyre hosszabb a lista. Így például: betűsín, logikai készlet szappanos dobozban, festőpóló, babzsák, téglalap alakú tükör – azzal a kikötéssel, hogy ne legyen műanyag kerete – is szerepelt az iskola listáján.

– Az egyik ismerősöm kislánya nemzetiségi iskolába fog járni, míg más alapítványiba, ők is megkapták a listát, mely jóval rövidebb volt mint a miénk – fogalmazott Krisztina. – Szerencsére előregondolkodtunk, így már júniusban lecsaptunk egy-két jó akcióra, az iskolatáskát, a tornazsákot és a tolltartót is jutányos áron tudtuk beszerezni.

Az édesanya végezetül azt is elmondta, hogy tapasztalatai alapján a szülők figyelnek a minőségre, lehetőségeikhez mérten minél jobb tanszereket szeretnék beszerezni a gyermekeknek.

Több baranyai kistelepülés önkormányzata is iskolakezdési támogatást ad a gyermekes szülőknek, hogy az ilyenkor szükséges családi kiadásokat ezzel is csökkenteni tudják. Ezek összege ötezertől akár huszonötezer forintig terjedhet attól függően, hogy a gyermek általános, közép, vagy felsőoktatási intézményben tanul.