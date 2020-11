Hat órán át utazhatunk Pécsről Győrbe

Kisebb változások lesznek a baranyai vasútvonalon december 13-tól, akkor lép életbe az új menetrend.

Pécsről Budapestre továbbra is kilenc IC-vonat közlekedik, a menetidő továbbra sem csökken, átlagban 2 óra 47 perc alatt érhetünk a fővárosba. Egy újítás is érinti a megyét, hétvégenként közvetlen járatok indulnak Pécsről Győrbe. A vonat 6 óra 42 perckor indul a pécsi vasútállomásról, ami Kaposvár érintésével érkezik meg a Balatonhoz, ahol több helyen is megáll, majd folytatja hatórás útját Pápán keresztül Győrbe.

A Budapest–Pécs viszonylatú ütemes IC-vonatokhoz Pécs állomáson napközben rövid átszállási idővel csatlakozó vonatok közlekednek a Pécs–Villány–Magyarbóly vasútvonalon. A vonatok egy kora délutáni vonatpáron kívül ütemes, kétóránkénti menetrend szerint közlekednek. A Villány és Mohács között közlekedő vonatok is változnak, hogy csatlakozást biztosítsanak Villányban a pécsi vonatokra.