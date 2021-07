Hatalmas álom teljesülhet: saját otthonra gyűjtenek Emmáék

Korábban is írtunk már arról a nehéz sorsú családról, ahol egy pécsi anyuka, Szita Edina súlyosan beteg gyermekeivel próbál boldogulni az életben. Életüknek egy fontos alappillére hiányzik, melyre tavaly indítottak gyűjtést. Akkor egy dohos albérletben laktak, mely egészségügyi okokból sem volt megfelelő, ezért gyűjtésbe kezdtek, hogy egy saját otthonuk lehessen. Bár a célt nem érték el, egy másik albérletbe költözhettek, ám sajnos annak tulajdonosa most eladja az ingatlant. Így a gyűjtés újra előtérbe került, most fontosabb mint valaha.

Segítségükre több felajánlás is érkezett, például a nemrégiben Pécsen koncertező Follow The Flow együttestől, illetve Schäfer Andrástól, a magyar labdarúgó válogatott új felfedezettjétől is. A licitre bocsájtható ereklyékkel végre megvalósulhat a család álma.