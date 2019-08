Hatalmas tempóban halad a Jókai Mór Általános Iskola felújítása

Építési beruházásoknál ritkán fordul elő olyan helyzet, amikor a felújítás a tervezettnél jobban áll, a jelenleg hatalmas tempóban szépülő-korszerűsödő Jókai Mór Általános Iskola esetében azonban ez így van, derült ki pénteken.

A kivitelezők gyors munkájának köszönhetően pedig az intézménybe járó diákok is kaptak egy ajándékot: egy héttel később kezdődik számukra a tanév, amikor már jóval kevésbé zavaró munkák zajlanak majd az intézményben, számolt be róla a PécsMa.hu.

Egy jó ideje nem újdonság már, hogy Pécsen az elmúlt években sorra újulnak meg az oktatási intézmények. Az elmúlt időszakban számos nagyszabású iskola-, óvoda- és bölcsődefelújítás történt a városban, a jelenleg is zajló munkák pedig kifejezetten nagy lendülettel folynak Pécsett. Kitűnő példa erre a Jókai Mór Általános Iskolában zajló korszerűsítés, mely a vártnál – és ez az ilyen munkák esetében kifejezetten ritka dolognak számít – sokkal jobban halad. A gyors tempóban megszépülő iskolába Őri László, Pécs alpolgármestere is ellátogatott péntek reggel, hogy Priskin Pállal, az iskola igazgatójával közösen szemrevételezze a munkálatokat.

A városvezető az intézmény udvarán tartott sajtótájékoztatóján felidézte, hogy az iskola felújításának kérdése már 2016-ban felmerült, a munka előkészítési szakaszában ekkor kezdtek el azon dolgozni, hogy felkutassák az ahhoz szükséges forrásokat és a lehetséges kivitelezőket, valamint el kellett készíteni a munkaterveket is. A legjobb ajánlatot két baranyai vállalkozás közösen nyújtotta be, az idén lezárult sikeres közbeszerzési eljárás után a szerződést júliusban alá is írták.

– Építési beruházásoknál ritkán fordul elő olyan helyzet, amikor a felújítás a tervezettnél jobban áll, itt most erről van szó, hiszen július közepén adtuk át a munkaterületet a kivitelezőnek, akinek tíz hónapja van arra, hogy a munkát elvégezze, ehhez képest azonban augusztus végén már közel vagyunk az 50 százalékos készültséghez. Ilyen régen történt a Pécs belvárosában zajló építkezések esetén – emelte ki Őri László.

Felidézte, hogy a 359 millió forint értékű beruházásra azért volt óriási szükség, mert többek között az iskola nyílászáróinak elavultságából adódóan nagy fűtési többletköltséggel kellett számolnia az intézménynek a téli időszakban. Ez azonban már a múlté, hiszen az iskolában jelenleg teljes energetikai felújítás történik. Az alpolgármester kiemelte, hogy a korszerűsítés során megtörténik a fűtőtestek cseréje, megújul a víz- és elektromos hálózat, szigetelik a tetőt és a külső homlokzatot, új radiátorokat és lámpatesteket is beszerelnek, valamint a tetőn napkollektorokat helyeznek el. Az iskola tulajdonképpen teljesen újjászületik, melynek természetesen része az intézmény teljes akadálymentesítése is.

– A vártnál gyorsabb ütemben zajló munkák eredményeképp van egy jó hírünk a Jókai utcai általános iskola diákjainak is. A felújítással összefüggő feladatok miatt ugyanis a tanév számukra egy héttel később kezdődik, az iskola vezetőségének döntése szerint. Diákként én nagyon örültem volna egy ilyen hírnek, de így a szülőknek is több ideje lesz felkészülni a tanévkezdésre. Azért döntött erről a tantestület, mert így a munkálatokat el lehet vinni egy olyan fázisig, amely után az őszi és tavaszi időszakban már az oktatást jóval kevésbé zavaró felújítási munkákra kerülhet sor – mondta az alpolgármester.

A fentiekhez hozzátartozik, hogy a közbeszerzési pályázatot úgy is írták ki, hogy a kivitelezőnek biztosítania kell a munkák ideje alatt az iskola és a tanórák zavartalan működését.

– Komoly, fontos ajándékot kaptunk az iskola 55. fennállási évfordulójának alkalmából a minket mindig támogató várostól. Olyan tempóban halad iskolánk felújítása, amit követni is alig tudunk, a tanévkezdés egyhetes elcsúsztatására pedig azért van szükség, hogy a gyerekek így már megfelelő módon előkészített tantermekbe érkezhessenek. Ennek a felújításnak köszönhetően a fenntarthatóság 21. századi iskolája leszünk, amit nagyon köszönünk – mondta Priskin Pál, az iskola igazgatója.

A Jókai utcai iskolafelújítás természetesen nem egyedüli Pécsett, a városban ugyanis évek óta zajlik egy nagyszabású, mintegy 2,5 milliárd forintból megvalósuló óvoda- és bölcsőderekonstrukciós program, melynek keretében tucatnyi óvoda és féltucatnyi bölcsőde szépül meg.