Határtalanul kirándulhatnak a baranyai diákok

Továbbra is nagy az érdeklődés a kormány által indított Határtalanul program iránt, mely keretében az idei tanévben megyénkből is több száz tanuló vehet részt tanulmányi kiránduláson és szerezhet felejthetetlen élményeket a többnapos utazás során.

A 2019/2020-as tanévben országosan csaknem 101 ezer iskolás ismerheti meg a Kárpát-medencét, megyénkből szintén sok intézmény pályázott sikeresen a Határtalanul programban. A hetedik osztályosoknak szóló pályázat keretében a Pécsi Tankerületi Központ 22, a Szigetvári Tankerületi Központ 8, a Mohácsi Tankerületi Központ 11, valamint a Pécsi Tudományegyetem gyakorló iskolája és több egyházi fenntartású intézmény tanulói vehetnek részt a határon túli kirándulásokon.

A harkányi Kitaibel Pál Általános Iskola diákjai évek óta utazhatnak a program keretében nyert támogatásból. Az idei tanévben Rákóczi nyomában a túra címe, március 21. és 25. között keresik fel a nevezetes helyeket. – Az első és az utolsó nap utazással telik, de már útközben is vannak látnivalók, Arad, Vajdahunyad, Déva, melyeket megnézünk és általában Tusnádfürdőn, Harkány testvérvárosában szállunk meg, onnan csillagtúraszerűen látogatjuk meg a nevezetes helyeket. A diákok a tusnádfürdői általános iskolásokkal is megismerkednek, illetve az ottani gyermekotthonba is ellátogatnak – mondta Kiss József igazgató.

A kirándulást megelőzően a tanulók előkészítő órákon vesznek részt, történelmi, néprajzi, földrajzi ismereteket szereznek, illetve tartanak előkészítő foglalkozásokat is, majd az utazást követő hetekben élménybeszámolót is tartanak a szülőknek és a hatodikos gyerekeknek, akik esélyesek a következő évben a tanulmányi útra. A Hosszúhetényi Általános Iskola a tavalyi tanévben nem, de azelőtt már két alkalommal részt vett a programban, a hetedikesek Arad környékén, majd a Felvidéken jártak. Az idei tanévben újra nyertek támogatást a kirándulásra, a diákok júniusban utaznak Felvidékre.

– Két osztály, összesen 43 diák utazik, az első éjszaka Várhosszúréten, a második éjszaka Iglón szállunk meg, és sok egyéb program mellett az ipolybalogi általános iskolába is ellátogatunk – mondta Tuba Lajosné, az egyik hetedik osztály osztályfőnöke.